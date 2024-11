Single’s Day 2024 sur AliExpress : jusqu’à -80% de promo sur les smartphones. Voici les 5 meilleures offres !

C’est quoi le Single’s Day 2024 ?

Organisé depuis 2009, le Single Day’s est un peu l’équivalent du Black Friday en Chine. Il démarre le 11 novembre de chaque année (11/11) à 0h et s’étend jusqu’au 18 novembre à 23h59. Pendant cette période, AliExpress, le géant du e-commerce propose des offres totalement inédites sur de nombreux produits, avec des conditions d’achat exceptionnelles. Cette année, bénéficiez jusqu’à 80% de remise en utilisant l’un des codes promos listés ci-dessous :

5€ de remise dès 39€ d'achat : 11FR005

12€ de remise dès 89€ d'achat: 11FR012

25€ de remise dès 169€ d'achat:11FR025

40€ de remise dès 269€ d'achat:11FR040

60€ de remise dès 359€ d'achat:11FR060

80€ de remise dès 499€ d'achat : 11FR080



Les 5 meilleures offres smartphones à saisir pendant le Single’s Day

De nombreux modèles de smartphones sont concernés par cette opération, avec des remises variées en fonction de leur catégorie de prix. Nous en avons sélectionné ici 5 qui, pour nous, valent vraiment le coup.



Le Redmi 14C à moins de 100 € avec le code promo 11FR012

C’est l’un des modèles d’entrée de gamme les plus « sexy » du moment : un superbe écran de 6,88 pouces rafraîchi à 120 Hz, une double caméra IA de 50 mégapixels et une grosse batterie de 5160 mAh qui vous tient facilement deux jours.

Pendant le Single’s Day, vous pouvez vous offrir cet excellent smartphone à seulement 89.33€ avec le code promo 11FR012 au lieu de 101.40€



25 € de remise sur le POCO X6 5G avec le code promo 11FR025

Un puissant smartphone compatible 5G pour moins de 200 €, ça vous dit ? Pendant le Single’s Day Aliexpress, c’est possible grâce à une remise immédiate de 25 € sur le POCO X6 5G de Xiaomi.

Véritable bête de puissance et de performance, ce smartphone est doté du Snapdragon 7s Gen 2 qui assure une utilisation fluide et ultra confortable.

Son écran Flow AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces est un véritable régal pour les yeux tandis que sa triple caméra de 64 mégapixels délivre des clichés nets et détaillés. En prime, une batterie de 5100 mAh lui assure une solide autonomie.



Le Redmi Note 13 Pro Plus à seulement 235,45 € avec le code promo 11FR040

Sur le Redmi Note 13 Pro Plus, ce sont 40 € qu’Aliexpress vous cède si vous utilisez le code 11FR040 lors de votre commande pendant le Single’s Day. Résultat : cet excellent milieu de gamme passe sous la barre des 250 €.

Vous faites donc, à tous les coups, une très bonne affaire, en acquérant ce milieu de gamme, aussi élégant que performant. Sa fiche technique a tout pour plaire, avec son excellent capteur principal de 200 mégapixels qui sublime toutes les photos et vidéos. Sous sa coque, un puissant processeur avec un minimum de 8 Go de RAM extensibles virtuellement.

Son bel écran AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz et sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120 W sont deux autres de ses points forts.

Economisez 60 € sur le Google Pixel 8a avec le code promo 11FR060

Si dans la famille des Google Pixel, vous demandez le Pixel 8a, il ne vous coûtera que 391,54 € sur Aliexpress pendant le Single’s Day 2024. Pour cela, passez votre commande en utilisant le code promo 11FR060.

Vous pourrez ainsi profiter des excellentes aptitudes photos de ce smartphone star, qui reste incontestablement l’un des modèles les plus efficaces de Google.

Son bel écran AMOLED, sa puissante puce Google Tensor G3 et sa batterie de 4492 mAh assurent des performances optimales pour tous vos usages quotidiens. Quant à son équipement photo dopé à l’intelligence artificielle, il vous comblera à coup sûr.



L’iPhone 15 à seulement 629€ grâce au code promo 11FR080

Avec la sortie de la dernière génération de smartphones d’Apple, l’iPhone 15 est de plus en plus accessible. Mais c’est sans aucun doute sur AliExpress que vous trouverez la meilleure offre du moment : 80 € de remise immédiate sur la version avec 6Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Un vrai bon plan pour un modèle qui reste l’un des meilleurs jamais produits par le fabricant américain. Pour en profiter, utilisez simplement le code promo 11FR080 !

Facilité de paiement et plein d’autres surprises !

En plus de fracasser les prix sur tous ces modèles et bien d’autres, AliExpress vous offre également la possibilité de régler vos achats en 4 fois sans intérêt via Paypal. De quoi vous faire plaisir sans faire souffrir votre porte-monnaie, en payant à votre rythme.

Et ce n’est pas tout ! Pour chaque achat effectué sur AliExpress pendant la période, vous participez automatiquement au tirage « Secouez et Gagnez » via l’appli du site. En secouant votre smartphone, vous pouvez gagner à chaque fois :

un cadeau high-tech gratuit (console de jeux, accessoire de smartphone, montre connectée, etc.)

un code promo surprise supplémentaire

Bien entendu, tous ces avantages et cadeaux ne sont disponibles qu’en stock limité. Préparez-vous donc dès maintenant et foncez sur ces opportunités exceptionnelles pour de superbes fêtes de fin d’année !