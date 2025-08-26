Smartphone Nothing : l'ensemble des produits de luxe alternatifs Nothing à prix cassé chez Boulanger, Amazon, la Fnac et Darty !

Fondé en 2020, Nothing est une marque innovante qui s'est mis pour objectif de produire à nouveau des smartphone au design et fonctionnalités qui changent de l'ordinaire. Son premier smartphone, Phone (1), a reçu le prestigieux prix Best Inventions for Innovative Smartphone Design décerné par Time Magazine.

Nothing mise sur un écosystème épuré, alternatif et innovant. Chaque produit, du Phone (3) au Ear (a), est pensé pour être intuitif, rapide et durable. À la rédaction, on utilise le Phone (2) qui nous a complètement convaincu !

Les smartphones Nothing : élégance et efficacité

Le tout nouveau Phone (3) et ses déclinaisons offrent un design minimaliste et des performances adaptées à tous, des étudiants aux professionnels.

Par exemple, les versions 3a et 3a Pro proposent un excellent rapport qualité/prix pour ceux qui veulent profiter des dernières innovations Android.

✅ Points forts Design unique et utile

Interface fluide, ergonomique et pratique

Performance confortable ⚠️ Points à considérer Peu adapté aux gamers hardcore

Il faut aimer les smartphones avace un fort caractère

Les accessoires audio : Ear et Headphone (1)

Pour les amateurs de musique ou les étudiants en quête de concentration, Nothing propose également des écouteurs et casques au design minimaliste qui représentent bien la passerelle organique entre l'homme et la machine souhaitée par Nothing.

Le Headphone (1) et les Ear sont conçus pour offrir un son immersif et un confort prolongé.

Offres Back to School : les bons plans Nothing

Du 25 août au 21 septembre, profitez de réductions intéressantes sur une sélection de produits Nothing :

Phone (3) : 100€ de réduction (Prix remisé : 749€ / 849€)

Phone (3a) : 50€ de réduction (Prix remisé : 299€ / 349€)

Phone (3a) Pro : 50€ de réduction (Prix remisé : 429€)

Headphone (1) : 50€ de réduction (Prix remisé : 249€)

Ear : 30€ de réduction (Prix remisé : 99€)

Ear (a) : 20€ de réduction (Prix remisé : 69€)