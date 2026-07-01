Soldes : un iPhone 15 avec 30 mois de garanties, 30 points de contrôle et 30 jours pour changer d'avis !

La période des soldes d'été fait évoluer les conditions d'accès aux modèles récents d'Apple. L'iPhone 15 s'accompagne d'un ensemble de garanties étendues sur la plateforme CertiDeal, permettant d'allier un tarif compétitif à un cadre d'achat sécurisé.

Rémi Deschamps - publié le 01/07/2026 à 12h15
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L'iPhone 15

Il n'y a aucun doute, quand on achète du reconditionné, la qualité de service demande une attention toute particulière. C'est pour cela que parmi les offres reconditionnées que nous présentons, reviennent très souvent des smartphones proposées par des entreprises comme CertiDeal ou Recommerce dont les ateliers se situent en France. 

Alors, aujourd'hui, focus sur l'iPhone 15, disponible chez CertiDeal.

 

Un processus technique entièrement localisé en France

Première particularité de CertiDeal, la centralisation de sa chaine de reconditionnement. Chaque exemplaire fait l'objet d'un examen approfondi comprenant 30 points de contrôle distincts. Or, ces phases de test et de validation sont menées par des techniciens spécialisés au sein des propres ateliers de CertiDeal situés en Île-de-France

De la récupération des appareils au diagnostic initial jusqu'à l'emballage, l'intégralité de la chaîne de traitement est effectuée en France. C'est à la fois plus rassurant pour le suivi, mais aussi plus cohérent pour une démarche écoresponsable.

Trois engagements clés pour l'acheteur

L'offre se structure autour de trois engagements clairs et forts qui marquent l'engagement de l'enseigne pour la qualité de service :

  • 30 mois de garantie contractuelle : Une durée supérieure aux exigences légales qui couvre les éventuelles défaillances mécaniques ou électroniques de l'appareil.
  • 30 points de contrôle : Une vérification systématique des composants essentiels comme l'état de la batterie, le bon fonctionnement des capteurs photo, la réactivité tactile de l'écran et la connectivité.
  • 30 jours pour changer d'avis : Une période d'essai en conditions réelles qui laisse le temps de valider la conformité du produit par rapport aux attentes d'utilisation quotidienne.
 

Nous avons réalisé une interview de la cofondatrice de CertiDeal, un échange enrichissant qui permet d'en savoir plus sur la philosophie très « engagée » de la marque.

Les caractéristiques de l'iPhone 15 en reconditionné

Sur le plan de la technique, à sa sortie, l'iPhone 15 marque une évolution notable par rapport à la lignée précédente. Il intègre le connecteur universel USB-C et la puce A16 Bionic, un processeur qui assure une fluidité constante et une gestion énergétique plus maîtrisée. 

Son affichage Super Retina XDR de 6,1 pouces accueille également un îlot dynamique (Dynamic Island), remplaçant l'ancienne encoche des modèles antérieurs, pour une meilleure interaction avec les notifications de vos applications.

Le volet photographique franchit également un cap avec un capteur principal qui passe à 48 mégapixels, offrant un niveau de détail plus élevé, ainsi qu'un zoom de qualité optique 2x !

N'hésitez pas à découvrir notre comparateur de smartphones reconditionnés pour en apprendre plus sur les modèles disponibles et leurs prix.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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