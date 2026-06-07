Smartphone : Son grand frère est impressionnant, mais que vaut le Xiaomi 17T ?

Il y a quelques jours, nous analysions les performances globales du Xiaomi 17T Pro. C'était l'occasion de vous partager sa note impressionnante obtenue avec notre algorithme de test puisqu'il est désormais le smartphone avec la deuxième meilleure note du marché, tous smartphones confondus !

Face à ce monstre de puissance, le Xiaomi 17T a la lourde tâche de proposer une expérience similaire pour un tarif plus doux. Pari réussi ?

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La petite subtilité de la gamme : Si vous cherchez des traces d'un modèle « Xiaomi 16T » dans les archives du constructeur, vous n'en trouverez pas. Fidèle à sa volonté de réimaginer son calendrier marketing, le fabricant a opéré un grand saut générationnel en passant directement de la série 15 à la série 17 sur l'ensemble de ses gammes.

Quelles différences réelles face à la version Pro ?

Au premier coup d'œil, les deux smartphones partagent le même ADN, il est même assez difficile de les différencier, si ce n'est par leur gamme de coloris différents. Cependant, sous le capot, c'est une autre histoire et plusieurs aspects techniques séparent effectivement les deux modèles :

L'écran et le gabarit : Le Xiaomi 17T mise sur un format légèrement plus compact et maniable de 6,59 pouces rafraîchi à 120 Hz, là où le Pro déploie une dalle géante de 6,83 pouces à 144 Hz.

Le Xiaomi 17T mise sur un format légèrement plus compact et maniable de 6,59 pouces rafraîchi à 120 Hz, là où le Pro déploie une dalle géante de 6,83 pouces à 144 Hz. La puissance brute : Sous le capot, la version standard intègre la puce MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Un processeur redoutable pour tous les usages du quotidien et les jeux vidéo, même si la version Pro conserve une longueur d'avance avec le surpuissant Dimensity 9500.

Sous le capot, la version standard intègre la puce MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Un processeur redoutable pour tous les usages du quotidien et les jeux vidéo, même si la version Pro conserve une longueur d'avance avec le surpuissant Dimensity 9500. La batterie et la charge : Le 17T se dote d'une énorme batterie en silicium-carbone de 6 500 mAh avec charge rapide 67 W. Le Pro pousse le curseur encore plus loin avec une capacité record de 7 000 mAh et une charge à 100 W.

Ce que l'on peut en retirer, c'est que le modèle pro fait systématiquement mieux que le 17T, mais que ce dernier propose déjà de très bonnes caractéristiques ! Peut-on reprocher à un smartphone d'être moins performant que sa version pensée pour être plus véloce ? Gageons que non ! Au contraire, cela permet d'accéder à une fiche ultra performante à un prix plus doux.

Critères Clés Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Écran 6,59 pouces - AMOLED 120 Hz 6,83 pouces - AMOLED 144 Hz Processeur Dimensity 8500-Ultra (4 nm) Dimensity 9500 (3 nm) Batterie / Charge 6 500 mAh / 67 W 7 000 mAh / 100 W Partenariat Leica Oui (Capteur Light Fusion 800) Oui (Capteur Light Fusion 950)

La photographie Leica pour tous

L'excellente nouvelle de cette cuvée 2026 est la photographie. Xiaomi n'en a pas terminé avec Leica, son partenaire historique engagé à ses côtés sur presque tous les modèles de la marque.

Le Xiaomi 17T profite donc d'optiques co-développées avec Leica, comprenant un capteur principal de 50 Mpx (Light Fusion 800) avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle et surtout un téléobjectif périscopique de 50 Mpx offrant un zoom optique natif 5x.

C'est honnêtement très impressionnant, car cela permet une très grande polyvalence. Nous ne le dirons jamais assez, mais ici ce qui compte vraiment, ce n'est pas (uniquement) le nombre de mégapixels, mais que plusieurs capteurs en proposent le même nombre et soient corrélés avec un zoom optique et une stabilisation OIS. Cet ensemble permet au photographe de changer de focale avec précision.

Mais, en complément de cette partie « physique », Xiaomi nous gratifie d'algorithmes de traitement d'image avec les fameux styles colorimétriques Leica Authentic et Leica Vibrant, de quoi réaliser des portraits et des clichés d'une qualité clairement professionnelle.

Peut-on trouver des qualités au Xiaomi 17T que le modèle Pro n'aurait pas ?

Si la version Pro est la vitrine ultime de Xiaomi, le Xiaomi 17T standard a de vrais atouts. Plus confortable en main, il délivre une autonomie colossale de plus de deux jours d'utilisation et une qualité photo qui n'a rien à envier aux ténors du marché.

Cela ajouté au fait qu'il est heureusement moins cher que sa version « supérieure », le Xiaomi 17T réussit donc le pari de proposer une expérience cohérente, dans la veine de son grand frère.