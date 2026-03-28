Sony Xperia 1 VIII : fuites sur un flagship pensé pour les créateurs

Les spécifications du Sony Xperia 1 VIII circulent via un média indonésien, montrant un appareil orienté création avec écran et vidéo avancés. D'après Sumaho Digest, ce modèle se veut être à la croisée des chemins des technologies Alpha et Bravia de Sony.

Sylvain Pichot - publié le 28/03/2026 à 15h30
Sony Xperia 1 VIII hypothétique

À retenir

  • Le Sony Xperia 1 VIII est un smartphone orienté création, alliant les technologies Alpha et Bravia de Sony.
  • Il dispose d'un écran OLED de 6,5 pouces en résolution 4K HDR avec une fréquence de rafraîchissement de 180Hz.
  • Le système photo inclut un module arrière triple de 50 mégapixels et une prise vidéo en 8K à 120fps.

Après une annonce que Sony abandonnait le marché des smartphones, finalement, l’entreprise nippone semble avoir fait marche arrière. Récemment, elle a lancé le Xperia 1 VIII et le Xperia 10 VIII. En plus, elle pourrait prochainement commercialiser, au moins sur certains marchés, un nouveau mobile symbolisant le savoir-faire de la marque. Baptisé Xperia 1 VIII, ce modèle conserverait un format élancé 21:9, pratique pour la consultation verticale et l'usage caméra, avec un bouton physique dédié à l'obturateur qui fait nécessairement penser aux appareils photo numériques. 
Selon la fuite, l'écran OLED mesure 6,5 pouces en résolution 4K HDR, atteignant 180Hz de fréquence de rafraîchissement variable, un bond notable face aux 120Hz de le Xperia 1 VII qui a connu quelques déboirs ou du Galaxy S26 Ultra qui plafonne à 120Hz.
En outre, le Xperia 1 VIII disposerait d’un mode Créateur basé CineAlta qui promet une fidélité colorimétrique proche des standards professionnels, utile pour l'édition vidéo mobile.

Sony Xperia 1 VIII leak

Système photo et vidéo haut de gamme

Le module arrière triple 50 mégapixels intègrerait le capteur Exmor T pour une meilleure sensibilité en faible lumière et un autofocus rapide, selon les détails révélés. Le téléobjectif périscope ajuste de 85mm à 170mm, favorisant des portraits avec bokeh naturel, une polyvalence supérieure aux zooms fixes 5x de l'iPhone 17 Pro Max.

Côté vidéo, la prise 8K à 120fps marque une avancée majeure par rapport aux 4K 120fps courants chez Samsung ou Apple et d’autres, idéal pour les ralentis fluides en haute définition.

Autonomie, son et connectivité

La batterie qui aurait une capacité de 5200mAh utiliserait une anode silicone-graphène pour plus de densité énergétique sans alourdir l'appareil, couplée à 65W de charge filaire rapide, dépassant les 45W du Xperia 1 VII. Le port audio jack 3,5mm Hi-Res persiste avec DAC dédié serait de la partie, et les haut-parleurs stéréo frontaux feraient de ce smartphone un vrai centre multimédia de pointe. 
En outre, on pourrait compter sur une certification d’étanchéité IP65/68 protégeant contre immersions et poussières, standard premium partagé avec les flagships aquatiques comme les Galaxy S et bien d’autres, par exemple.

Pour le moment, aucune date officielle n'est fixée, mais les enregistrements IMEI suggèrent un lancement mondial au printemps 2026, potentiellement mai comme le Xperia 1 VII en 2025, couvrant l’Europe, le Japon et l’Asie sans les États-Unis.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Marre des écrans géants ? Voici les 3 seuls vrais smartphones compacts de 2026 qui tiennent (vraiment) dans une seule main

28/03/2026
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

48h d’autonomie réelle : on a testé les 3 seuls smartphones qui ne vous lâcheront pas durant un week-end prolongé

27/03/2026
Motorola Signature
Test

Test du Motorola Signature : le flagship discret qui marque des points

27/03/2026
Nothing CMF Phone 1
Guide d'achat

Moins de 200 € : les seuls modèles qui valent vraiment votre argent en mars 2026

27/03/2026