Sony Xperia 1 VIII : fuites sur un flagship pensé pour les créateurs

À retenir Le Sony Xperia 1 VIII est un smartphone orienté création, alliant les technologies Alpha et Bravia de Sony.

est un smartphone orienté création, alliant les technologies et de Sony. Il dispose d'un écran OLED de 6,5 pouces en résolution 4K HDR avec une fréquence de rafraîchissement de 180Hz .

en résolution avec une fréquence de rafraîchissement de . Le système photo inclut un module arrière triple de 50 mégapixels et une prise vidéo en 8K à 120fps.

Après une annonce que Sony abandonnait le marché des smartphones, finalement, l’entreprise nippone semble avoir fait marche arrière. Récemment, elle a lancé le Xperia 1 VIII et le Xperia 10 VIII. En plus, elle pourrait prochainement commercialiser, au moins sur certains marchés, un nouveau mobile symbolisant le savoir-faire de la marque. Baptisé Xperia 1 VIII, ce modèle conserverait un format élancé 21:9, pratique pour la consultation verticale et l'usage caméra, avec un bouton physique dédié à l'obturateur qui fait nécessairement penser aux appareils photo numériques.

Selon la fuite, l'écran OLED mesure 6,5 pouces en résolution 4K HDR, atteignant 180Hz de fréquence de rafraîchissement variable, un bond notable face aux 120Hz de le Xperia 1 VII qui a connu quelques déboirs ou du Galaxy S26 Ultra qui plafonne à 120Hz.

En outre, le Xperia 1 VIII disposerait d’un mode Créateur basé CineAlta qui promet une fidélité colorimétrique proche des standards professionnels, utile pour l'édition vidéo mobile.

Système photo et vidéo haut de gamme

Le module arrière triple 50 mégapixels intègrerait le capteur Exmor T pour une meilleure sensibilité en faible lumière et un autofocus rapide, selon les détails révélés. Le téléobjectif périscope ajuste de 85mm à 170mm, favorisant des portraits avec bokeh naturel, une polyvalence supérieure aux zooms fixes 5x de l'iPhone 17 Pro Max.

Côté vidéo, la prise 8K à 120fps marque une avancée majeure par rapport aux 4K 120fps courants chez Samsung ou Apple et d’autres, idéal pour les ralentis fluides en haute définition.

Autonomie, son et connectivité

La batterie qui aurait une capacité de 5200mAh utiliserait une anode silicone-graphène pour plus de densité énergétique sans alourdir l'appareil, couplée à 65W de charge filaire rapide, dépassant les 45W du Xperia 1 VII. Le port audio jack 3,5mm Hi-Res persiste avec DAC dédié serait de la partie, et les haut-parleurs stéréo frontaux feraient de ce smartphone un vrai centre multimédia de pointe.

En outre, on pourrait compter sur une certification d’étanchéité IP65/68 protégeant contre immersions et poussières, standard premium partagé avec les flagships aquatiques comme les Galaxy S et bien d’autres, par exemple.

Pour le moment, aucune date officielle n'est fixée, mais les enregistrements IMEI suggèrent un lancement mondial au printemps 2026, potentiellement mai comme le Xperia 1 VII en 2025, couvrant l’Europe, le Japon et l’Asie sans les États-Unis.

