Sony suspend les ventes du Xperia 1 VII face à des dysfonctionnements critiques

Sony traverse actuellement une période difficile avec son smartphone premium Xperia 1 VII, lancé en mai dernier. Le constructeur a annoncé la suspension temporaire des ventes et expéditions de cet appareil sur plusieurs marchés, une décision sans précédent qui soulève des interrogations sur la fiabilité de ce modèle flagship. Cette situation intervient alors que Sony peine déjà à maintenir sa position sur le marché des smartphones face à une concurrence féroce menée par Samsung, Apple et les marques chinoises.

La suspension touche initialement le marché domestique japonais avant de s'étendre rapidement à d'autres régions, transformant ce qui semblait être un problème localisé en une crise internationale pour la division mobile de Sony. Cette décision drastique intervient seulement quelques semaines après le lancement commercial du produit, remettant en question les processus de contrôle qualité du fabricant.

Des problèmes techniques préoccupants

D'après Sony, le Xperia 1 VII présente plusieurs dysfonctionnements critiques qui compromettent son utilisation au quotidien. En effet, certains utilisateurs rapportent des arrêts spontanés de l'appareil pendant son utilisation normale, des redémarrages intempestifs sans intervention de l'utilisateur, et dans les cas les plus graves, une impossibilité totale de rallumer le smartphone. Ces problèmes affectent particulièrement quatre variantes japonaises spécifiques : les modèles SO-51F, SOG15, A501SO et XQ-FS44, tous destinés au marché nippon.

Le fabricant a initialement suspecté un lien avec le système de paiement mobile japonais Osaifu-Keitai, une technologie NFC largement utilisée au Japon pour les transactions sans contact. Cette hypothèse semblait cohérente avec le fait que seuls les modèles japonais étaient initialement concernés. Cependant, l'extension de la suspension à d'autres marchés remet en question cette théorie et suggère plutôt un problème plus fondamental, potentiellement lié au matériel ou au logiciel de base.

Les symptômes décrits par les utilisateurs ont plusieurs niveaux de gravité, allant de simples redémarrages occasionnels à des pannes complètes nécessitant une intervention technique. Certains propriétaires signalent que leur appareil refuse catégoriquement de s'allumer, transformant leur smartphone premium en un objet inutilisable.

Et dans le reste du monde ?

Ce qui était initialement perçu comme un problème circonscrit au Japon s'est rapidement transformé en une crise internationale. Sony a étendu la suspension des ventes à Taiwan et Hong Kong, publiant des communiqués identiques dans ces marchés. Plus préoccupant encore, plusieurs pays européens sont désormais affectés, bien que Sony n'ait pas officiellement annoncé la suspension sur ces marchés.

Les sites web de Sony au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne affichent désormais toutes les configurations du Xperia 1 VII comme étant "en rupture de stock", une formulation qui masque probablement une suspension volontaire des ventes. Cette approche est plus discrète que les annonces officielles faites sur les marchés asiatiques.

L'extension géographique du problème remet en question l'hypothèse initiale d'un dysfonctionnement lié aux spécificités du marché japonais. Elle suggère plutôt un défaut plus fondamental, possiblement présent dans tous les exemplaires du Xperia 1 VII, indépendamment de leur destination géographique.

Quelles solutions et mesures correctives ?

Face à cette situation critique, Sony propose plusieurs solutions aux propriétaires d'appareils défaillants. Le constructeur recommande ainsi, en premier lieu, une procédure de récupération forcée, consistant à maintenir simultanément les boutons d'alimentation et de volume pendant environ vingt secondes. Cette opération permet théoriquement de forcer le redémarrage de l'appareil et de retrouver un fonctionnement normal.

Selon le fabricant, cette procédure doit être suivie de l'installation immédiate de la dernière mise à jour logicielle disponible. Sony a déployé une mise à jour spécifique portant le numéro de build 71.0.A.2.43 sur les quatre variantes japonaises concernées, dans l'espoir de corriger les dysfonctionnements observés. Le constructeur fournit des instructions détaillées pour cette procédure sur sa page de support japonaise.

Parallèlement, Sony reconnaît continuer ses investigations pour identifier les causes exactes des problèmes, ce qui suggère que la mise à jour logicielle constitue davantage une mesure préventive qu'une solution définitive. Sinon, la marque conseille de contacter directement son service clientèle, afin d’effectuer des échanges ou les réparations nécessaires.