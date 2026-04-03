Sony Xperia 1 VIII : un redesign majeur du module caméra se confirme dans des rendus leakés

À retenir Le Sony Xperia 1 VIII présente un redesign majeur du module caméra, remplaçant la barre verticale par un îlot carré.

présente un redesign majeur du module caméra, remplaçant la barre verticale par un îlot carré. Ce nouveau module inclut trois capteurs circulaires et un double flash LED, inspiré des designs d'autres marques.

et un double flash LED, inspiré des designs d'autres marques. Le téléobjectif du smartphone serait équipé d'un capteur 200 mégapixels , une première dans la gamme Xperia.

, une première dans la gamme Xperia. La face avant abandonne l'encoche au profit d'un poinçon central pour la caméra frontale, avec des bordures d'écran affinées.

pour la caméra frontale, avec des bordures d'écran affinées. Le format 21:9 et le châssis aluminium sont conservés, tout en offrant une meilleure résistance aux traces de doigts.

aux traces de doigts. Le Xperia 1 VIII pourrait fonctionner avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et inclure une batterie de 5000 mAh.

Depuis plusieurs générations, le design des smartphones Xperia 1 reposait sur une signature visuelle plutôt reconnaissable entre toutes : une barre verticale logée dans le coin supérieur gauche du dos, alignant sobrement les objectifs les uns sous les autres. D'après les rendus leakés relayés par GSMArena et plusieurs sources spécialisées, le Xperia 1 VIII prend une tout autre direction.

En effet, l'îlot photographique adopte désormais une forme carrée, plus imposante, rassemblant trois capteurs circulaires de grande taille ainsi qu'un double flash LED. Ce format évoque immédiatement les blocs caméra des iPhone 17 Pro ou des Google Pixel 10 Pro, que Sony avait jusqu'ici délibérément évités. Pourtant, selon les leakers, ce choix ne serait pas purement esthétique car il répondrait avant tout à des contraintes techniques imposées par l'intégration de capteurs photographiques aux dimensions sensiblement élargies.

Un administrateur de la communauté Sony Fans Vietnam, cité comme source dans plusieurs publications, confirme que le nouveau module a été pensé pour accueillir un téléobjectif aux dimensions bien supérieures à celles du modèle précédent, dont le capteur ne dépassait pas 12 mégapixels en 1/2,3 pouce. Le bond annoncé est considérable car le téléobjectif du Xperia 1 VIII embarquerait un capteur Exmor T de 200 mégapixels à double couche, une première dans la gamme.

Une face avant modernisée, un châssis fidèle à l'ADN Xperia

Si le dos retient toute l'attention avec cet îlot carré proéminent, la face avant évolue elle aussi. En effet, les rendus montrent l'abandon de l'encoche dans le bandeau supérieur, remplacée par un poinçon central pour la caméra frontale. Les bordures de l'écran, longtemps critiquées pour leur épaisseur sur les générations précédentes, apparaissent sensiblement affinées, offrant ainsi un ratio écran/façade plus compétitif face aux flagships 2026.

Pour autant, Sony ne renie pas les fondamentaux qui ont forgé l'identité de ses Xperia. Le format 21:9, élancé et pensé pour la vidéo, serait reconduit, tout comme le châssis aluminium aux tranches anguleuses. Le dos en verre mat, dont la teinte titane est évoquée dans plusieurs leaks, offrirait une meilleure résistance aux traces de doigts et une prise en main plus assurée que les finitions miroir de nombreux concurrents.

Plusieurs éléments sont toutefois conservés. Ainsi, on retrouve la certification IP65/IP68 garantissant une totale immersion possible sous l’eau et dans la poussière, la prise jack 3,5 mm — rarissime sur un flagship en 2026 — et le déclencheur photo physique à deux niveaux, signature des ambitions photographiques de la marque japonaise. Par ailleurs, d'après des vidéos de leakers sur YouTube, le système de refroidissement par chambre à vapeur aurait été agrandi d'environ 40% par rapport au Xperia 1 VII, un choix qui contraste avec les designs plus compacts adoptés par Samsung ou Apple.

Une fiche technique taillée pour les créateurs

Au-delà du design, le Xperia 1 VIII s'annonce comme une machine particulièrement performante. Selon les rumeurs relayées par des sources sûres, le smartphone tournerait autour du Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, un écran LTPO OLED de 6,5 à 6,7 pouces doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus.

Côté photo, outre le téléobjectif 200 mégapixels, le trio d'optiques comprendrait un capteur principal de 48 mégapixels en 1/1,35 pouce et un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Le partenariat avec Zeiss se poursuivrait, avec le traitement optique T* appliqué à l'ensemble des optiques pour réduire les reflets parasites et optimiser la transmission lumineuse. Enfin, on pourrait compter sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh, avec charge rapide filaire 33W.

Nous attendons une prise de parole de la marque pour confirmer ses rumeurs d’ici les prochaines semaines.