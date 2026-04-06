Surprise : Samsung prolonge et booste à 650 € de remise les offres du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir !

Il est vrai que c'est notre deuxième article de la journée pour présenter une offre à propos du Galaxy S26 Ultra (le deuxième arrivera ce soir), mais il faut dire que celle-ci est particulièrement intéressante.

Si vous avez hésité le mois dernier, ce contre-pied du constructeur est une excellente nouvelle. Jusqu'au 14 avril, le code promotionnel S26LIVE permet de réduire significativement le prix du Galaxy S26 Ultra.

Mais attention : pour maximiser l'économie, il faut viser les coloris exclusifs vendus uniquement sur le site officiel avant ce soir.

Jusqu'à 650 € de remise cumulée, comment ça marche ?

La mécanique est précise. Jusqu'à ce soir inclus, le code S26LIVE offre une remise immédiate de 550 € sur la version 1 To du Galaxy S26 Ultra, à condition de choisir une couleur exclusive Samsung.com.

Pour les modèles standards, la remise est déjà de 500 € et se poursuivra jusqu'au 14 avril.

En ajoutant le paiement via PayPal, vous bénéficiez de 100 € de réduction supplémentaire immédiate au panier (jusqu'au 12 avril).

Ceux qui préfèrent se séparer de leur ancien mobile ne sont pas en reste. Un bonus de reprise de 50 € s'ajoute à la valeur de votre ancien smartphone. Notez toutefois un point essentiel : l'avantage PayPal n'est pas compatible avec la reprise.

Il faudra donc choisir le levier le plus intéressant selon votre profil. Dans tous les cas, le test du Galaxy S26 Ultra confirme que l'appareil justifie cet investissement grâce à sa durabilité record.

✅ Les points forts de l'offre Cumul massif : Jusqu'à 650 € de baisse avec PayPal et le code S26LIVE.

Jusqu'à 650 € de baisse avec PayPal et le code S26LIVE. Accessoires : Les versions premium profitent des plus grosses remises.

Les versions premium profitent des plus grosses remises. Flexibilité : Bonus de reprise disponible pour tous les modèles. ⚠️ Points de vigilance Exclusivité : Les remises maximales finissent ce soir.

Les remises maximales finissent ce soir. Incompatibilité : Impossible de cumuler PayPal et la reprise.

Le détail des remises immédiates par modèle

Samsung ne se limite pas à son modèle le plus onéreux. Les mobiles Samsung S26 et S26+ profitent également de remises graduées selon la capacité de stockage.

Modèle Stockage Remise S26LIVE (Boostée) Galaxy S26 Ultra 1 To 550 € Galaxy S26 Ultra 512 Go 400 € Galaxy S26+ / S26 512 Go 300 € Galaxy S26+ / S26 256 Go 200 €

En prolongeant ses offres, Samsung permet d'acquérir le meilleur smartphone Android du marché à un tarif bien plus digeste que les 1 469 € affichés au catalogue. C'est un smartphone simple à vivre, puissant et désormais accessible pour qui sait jongler avec les codes promo avant le 6 avril.