Tecno relance le smartphone modulaire au MWC 2026

En dévoilant un smartphone modulaire ultrafin au MWC 2026, Tecno remet sur le devant de la scène une idée ancienne : adapter son téléphone à ses besoins grâce à des modules physiques, sans pour autant changer totalement de terminal

Sylvain Pichot - publié le 05/03/2026 à 15h30
Tecno Concept smartphone modulaire

Au salon de Barcelone, Tecno a présenté un prototype de smartphone modulaire reposant sur une base de seulement 4,9 mm d’épaisseur, avec une batterie intégrée de moins de 1000 mAh. Selon la marque, cette finesse impose plusieurs compromis : l’appareil ne dispose pas de port USB-C, et la plupart des fonctions avancées s’appuient sur l’ajout de modules externes. 

Le constructeur met en avant une nouvelle « Modular Magnetic Interconnection Technology », un système d’aimants et de connecteurs à la fois pour l’alimentation et pour les échanges de données.

Tecno Concept smartphone modulaire

Une zone où l’on colle les différents modules

Concrètement, la face arrière comporte une zone dédiée où les extensions viennent se fixer par un système magnétique évitant d’avoir à bricoler. Les modules utilisent des connecteurs de type pogo-pins pour l’énergie, associés à des liaisons sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, voire ondes millimétriques selon les démonstrations) pour assurer une communication rapide avec l’élément principal. D’après Tecno, cette architecture permet de limiter la surchauffe et les pertes de performance qui avaient pénalisé certains essais de smartphones modulaires par le passé.

Tecno Concept smartphone modulaire

En effet, si vous suivez l’actualité des smartphones, cela vous rappelle nécessairement certaines expérimentations passées. Motorola avait ainsi proposé des coques Moto Mods permettant d’ajouter un projecteur ou une batterie, tandis que le LG G5 s’appuyait sur un tiroir amovible pour changer de module. 

À l’inverse, le Project Ara de Google prévoyait de recomposer presque entièrement le téléphone, mais n’a jamais abouti au grand public. Ici, Tecno adopte une voie intermédiaire : la base reste fixe, seul l’arrière évolue via des accessoires intelligents, ce qui réduit la complexité tout en offrant un vrai gain fonctionnel.

Un appareil discret, comme base

Visuellement, le prototype exposé au MWC 2026 arbore des finitions en gris clair ou gris anthracite, avec des accents couleur or rose sur le contour des modules. L’appareil de base se veut discret, pensé comme une plateforme minimale pouvant rester très fine pour un usage quotidien basique (navigation, messagerie, tâches légères), puis être épaissie au besoin. Effectivement, avec une extension batterie, l’épaisseur totale se rapproche de celle d’un smartphone haut de gamme classique, tout en offrant davantage de flexibilité.

Des modules pour la photo, l’autonomie et la communication

Sur le salon, Tecno a ainsi présenté neuf modules différents couvrant plusieurs usages : photographie, autonomie, loisirs et communication hors réseau. Par exemple, les modules de batterie qui viennent se superposer à l’arrière du téléphone. En combinant plusieurs éléments, la capacité totale pourrait atteindre environ 10 000 mAh, permettant ainsi d’atteindre une autonomie record.

Tecno Concept smartphone modulaire

La partie photo n’est pas en reste. En effet, Tecno a montré des modules intégrant un objectif fish-eye, un module périscopique offrant un grossissement x3, ainsi qu’un autre conçu pour atteindre des niveaux de zoom bien plus élevés, jusqu’à l’équivalent x20 dans certaines démonstrations. Un module orienté « action cam » a également été présenté, destiné à filmer les activités sportives, avec un format plus robuste et adapté à des scènes dynamiques.

Tecno Concept smartphone modulaire

Par ailleurs, un module avec antenne intégrée est pensé pour une utilisation en mode talkie-walkie, en vue d’une bonne communication dans des zones dépourvues de réseau mobile classique. 

Tecno Concept smartphone modulaire

Notez que, selon le fabricant, l’interface logicielle du smartphone reconnaît automatiquement les modules branchés et adapte l’interface, les profils d’énergie et les capacités réseau à la volée. 

Reste toutefois que l’on peut se demander ce qu’il en sera de la durabilité et de la viabilité commerciale d’un tel écosystème. Les tentatives précédentes de smartphones modulaires ont souvent souffert d’un manque de suivi dans le temps, d’une hausse des coûts et d’un intérêt limité du grand public, davantage attiré par des produits « tout-en-un » ou par les smartphones pliables. 

Avec ce produit, qui reste un concept avant tout mais qui a été l’une des sensations du salon, Tecno devra donc convaincre non seulement sur le plan technique, mais aussi sur la capacité à maintenir ces modules et à en proposer de nouveaux sur plusieurs années.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Ne changez pas de smartphone ce mois-ci sans avoir vérifié ce détail sur les mises à jour

05/03/2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra, IA et nouvelle puce Qualcomm font-ils oublier le champion de 2025 ?

04/03/2026
Galaxy S26 Plus
Guide d'achat

Galaxy S26 Plus vs S25 Plus, le grand format devient-il enfin indispensable ?

03/03/2026
Samsung Galaxy S26
Guide d'achat

Est-ce (enfin) le bon moment pour changer de smartphone ou faut-il attendre l'été ?

02/03/2026