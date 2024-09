Très puissant avec un écran magnifique, le smartphone le plus vendu de Samsung est en promo et ce n'est peut-être pas celui que vous croyez !

Ne gardons pas le secret plus longtemps, c’est le Galaxy S24 dont nous parlons aujourd’hui ! Il s’agit du fer de lance de la marque coréenne, et de son haut de gamme en première position de la célèbre gamme des Galaxy S.

C’est également l’appareil de la marque le plus vendu au premier semestre 2024. Avec un prix à 799 €, ce haut de gamme vous est remboursé de 100 € après achat, et vous pouvez le financer jusqu’en 24 fois, et cela, directement sur le site de Samsung. Mais ce n’est pas tout, car une tablette Galaxy Tab A9+ est offerte !

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone haut de gamme polyvalent sous Android, le Galaxy S24 mérite absolument de figurer en haut de votre liste. Il est l'un des meilleurs modèles de sa catégorie, se distinguant par sa puissance, son design élégant et sa grande praticité.

Que ce soit son écran AMOLED, son excellent appareil photo ou son autonomie prolongée, il réunit toutes les caractéristiques nécessaires pour en faire un appareil modèle pour sa concurrence, tout autant qu’une valeur étalon pour définir ce qu’est, ou non, un haut de gamme en 2024.

Parmi ses très gros points forts, il propose 7 ans de mises à jour majeures, un avantage rare dans cette gamme de produits, car peu sont les marques à dépasser les 4 ans, et encore, ce n’est même pas la norme.

Cela fait de cet appareil un investissement sur la durée qui permet de profiter d’un appareil haut de gamme qui restera dans l’air du temps pendant au moins 7 ans, et donc qui vous fera économiser sur le long terme en plus de cela.

La promo de Samsung sur le Galaxy S24

En ce moment, Samsung propose son Galaxy S24 pour 799 €, mais avec un remboursement de 100 €, la possibilité de payer jusqu’en 24 fois et cerise sur le gâteau, vous recevez en cadeau un Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 209,90 € !