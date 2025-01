Un Galaxy S22 Ultra reconditionné pour moins de 450 € ! La sortie de son grand frère en fait un véritable bon plan à ne pas manquer

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S22 Ultra ?

Le Galaxy S22 Ultra reste l’un des smartphones Android les plus complets et performants à ce jour, et même la sortie des trois modèles Ultra suivants ne le rendent pas désuet ! Voici ses principales caractéristiques :

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution QHD+ (3200 x 1440), rafraîchissement adaptatif 120 Hz.

Processeur : Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1 selon la région.

Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM.

Stockage : Versions de 128 Go à 1 To.

Appareil photo principal : Quadruple capteur (108 MP principal, 12 MP ultra grand-angle, 10 MP téléobjectif 3x, 10 MP téléobjectif 10x).

Caméra frontale : 40 MP.

Batterie : 5000 mAh avec charge rapide 45 W et charge sans fil.

Son écran AMOLED offre une qualité d’affichage exceptionnelle, idéale pour le streaming, les jeux ou la navigation quotidienne.

En photo, ses capteurs permettent d’obtenir des résultats impressionnants, même en faible luminosité. Enfin, son autonomie et sa puissance en font un excellent choix pour des utilisateurs exigeants ou simplement à la recherche d’un appareil polyvalent et durable.

Une offre attractive chez CertiDeal

Chez CertiDeal, le Galaxy S22 Ultra est proposé en deux versions :

434 € pour le modèle en « Correct ». 484 € pour le modèle en « Très bon état ».

Les avantages de CertiDeal incluent :

Une garantie de 2 ans, un gage de fiabilité.

Une batterie certifiée en excellent état.

Un reconditionnement réalisé en France, respectant des normes strictes de qualité.

La possibilité de régler votre achat en plusieurs fois, avec des options sans frais via PayPal.

Pourquoi opter pour le reconditionné ?

Le reconditionnement est une excellente solution pour accéder à des appareils haut de gamme tout en réduisant son impact écologique. En prolongeant la durée de vie des smartphones, vous participez à une démarche durable tout en réalisant des économies.

Avec un prix réduit de près de deux tiers par rapport à son lancement, le Galaxy S22 Ultra reconditionné est une occasion en or pour les amateurs d'Android, qu’ils recherchent des performances de pointe ou simplement un appareil fiable au quotidien.