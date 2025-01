Un iPhone 14 Pro Max reconditionné sous les 700 € grâce à cette vente privée

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone Apple très haut de gamme lancé sur le marché par en 2022. Il s’agit d'après nous de l’un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez trouver en reconditionnement si vous êtes à la recherche d’un smartphone Apple actuel et puissant. Pourquoi ?

Eh bien, avec un prix divisé par deux en deux ans, mais en étant assez récent pour proposer une fiche technique toujours d’actualité et loin d’être dépassé, il est un investissement intéressant sur le long terme. D’autant plus qu’il va continuer à être le sujet de mises à jour pendant encore des années.

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

: Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif

48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 43230 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max, avec sa puce A16 Bionic et des capteurs photo de grande facture, propose une expérience a priori sans défaut. Il possède un impressionnant écran Super Retina de 6,7 pouces, véritable hommage à la réputation d'Apple en matière de savoir-faire, d'autant plus qu'il s'agit d'un plutôt grand écran, contrairement aux petits formats des iPhone « standards ».

Quelle offre sur CertiDeal pour l’iPhone 14 Pro Max ?

Le prix de l'iPhone 14 Pro Max était initialement de 1479 €, mais deux ans plus tard et en version reconditionnée, il est divisé par deux sur CertiDeal. Une très belle offre, d’autant plus que CertiDeal reconditionne ses smartphones en France.

En plus de cela, vous obtenez 2 ans de garantie et en ce moment, en vous créant un compte sur le site, vous accédez à 15 € de réduction supplémentaire, faisant passer sous les 700 € le prix de l’iPhone 14 Pro Max.