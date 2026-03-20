Un iPhone 14 Pro reconditionné : un bon plan pour anticiper la crise de la RAM

Face à l'augmentation constante du prix des composants et notamment de la mémoire vive, se tourner vers le marché de la seconde main devient une stratégie judicieuse. L'iPhone 14 Pro, avec sa fiche technique robuste, reste une valeur sûre pour ceux qui cherchent la performance sans payer le prix fort d'un modèle neuf.

Rémi Deschamps - publié le 20/03/2026 à 17h45
Un iPhone 14 Pro reconditionné : un bon plan pour anticiper la crise de la RAM

Actuellement, CertiDeal propose l'iPhone 14 Pro à partir de 449,99 €. De quoi réaliser jusqu'à 66 % d'économies par rapport au prix de lancement d'il y a 3 ans, tout en bénéficiant d'un appareil débloqué tous opérateurs et vérifié par un atelier situé en France.

 

Pourquoi choisir le reconditionné chez CertiDeal ?

Acheter un smartphone reconditionné peut parfois donner l'impression de jouer à la roulette russe, mais passer par un spécialiste permet de lever les incertitudes. C'est d'ailleurs là où CertiDeal se distingue par plusieurs garanties exclusives qui sécurisent votre achat sur le long terme :

  • Garantie de 30 mois : une durée exceptionnelle qui dépasse largement les standards du secteur, prouvant la confiance de l'expert dans son processus de remise à neuf.
  • Expertise française : depuis 10 ans, CertiDeal sélectionne et reconditionne lui-même ses produits en France pour assurer un contrôle qualité optimal.
  • Retour : vous disposez de 30 jours pour changer d'avis et demander un remboursement si l'appareil ne vous convient pas.
 

Une offre modulable selon vos besoins

Le prix de 449,99 € concerne l'état esthétique « Correct », mais vous pouvez personnaliser votre commande selon vos priorités. Voici les tarifs constatés selon les configurations :

Modèle & ÉtatPrix constaté
iPhone 14 Pro 128 Go - Correct449,99 €
iPhone 14 Pro 128 Go - Très bon état474,99 €
iPhone 14 Pro 128 Go - Parfait état491,99 €
iPhone 14 Pro 256 Go - Correct484,99 €

Si vous hésitez entre plusieurs modèles, n'oubliez pas d'utiliser notre comparateur de smartphones reconditionnés pour vérifier les stocks et les prix en temps réel chez les différents marchands.

Avec une expédition sous 48h et des solutions de paiement en plusieurs fois (2x, 3x ou 24x, voire 4 fois sans frais avec PayPal), cette offre permet d'accéder à la technologie Apple de manière plus responsable et moins coûteuse.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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