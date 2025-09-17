Un nouveau rival pour l’iPhone : le Xiaomi 17 Pro et son écran arrière

Afin de marquer fortement les esprits, Xiaomi a choisi de passer directement de la série 15 à la série 17, en retirant la numérotation 16 pour se positionner à égalité avec l’iPhone 17. Selon le fabricant, cette décision stratégique vise à déployer une gamme immédiatement lisible face à Apple, tout en soulignant un saut technologique et marketing majeur. Trois modèles composent cette nouvelle série attendue pour une présentation officielle fin septembre 2025, en Chine : le Xiaomi 17 standard, le Xiaomi 17 Pro — placé sous le signe du format compact et des performances en photographie —, et le Xiaomi 17 Pro Max.

Un design novateur : le Magic Back Screen en vedette

D’après les images qui circulent actuellement sur Internet et notamment les réseaux sociaux dont Weibo, l’innovation la plus marquante du Xiaomi 17 Pro, c’est son « Magic Back Screen ». Cet écran secondaire, disposé autour des modules photo à l’arrière, proposerait une multitude de fonctions : affichage de widgets, consultation de l’heure, accès à un écran de verrouillage personnalisable mais il pourrait également servir de viseur pour les selfies avec le bloc photo principal. Ce retour de l’écran dorsal rappelle sans conteste une fonctionnalité inaugurée sur le Mi 11 Ultra en 2021, mais nettement perfectionnée sur cette nouvelle génération.

Fiche technique : puissance et photographie à l’honneur

Côté fiche technique, tout reste à confirmer mais il semblerait que Xiaomi mise sur la très haute performance. En effet, il est très probable que le Xiaomi 17 Pro inaugure le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, présenté comme l’un des plus puissants du moment. Cette puce sera officialisée par Qualcomm lors de son évènement annuel à Hawaï. Pour épauler cette puce, on pourrait compter sur un minimum de 12 Go de RAM et des options de stockage à partir de 256 Go. L’écran principal OLED afficherait une définition 2K, avec une fréquence de rafraîchissement élevée et une luminosité annoncée à plus de 3 000 cd/m².

Au cœur du bloc photo, le partenariat avec Leica apporterait un capteur principal SmartSens 590 de 50 mégapixels, épaulé d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique, chacun de 50 mégapixels. Le capteur à selfie serait un module de 50 mégapixels avec autofocus, une première pour la marque sur toute la gamme. L’ensemble reposerait sur une batterie à haute capacité : 6 300 mAh sur le Pro avec recharge sans fil 50 W et filaire 100 W, jusqu’à 7 500 mAh sur le Pro Max.

Côté résistances, la série bénéficierait de certifications IP68/IP69. Enfin, l’audio, soigné en collaboration avec AKG, promettrait une expérience stéréo immersive.

Disponibilité et prix : ce que l’on sait

Le lancement de la gamme Xiaomi 17 serait prévu pour la toute fin du mois de septembre 2025, avec une commercialisation annoncée dans la foulée en Chine. Pour l’Europe, les dates précises restent à confirmer.