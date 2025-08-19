Un nouveau smartphone accessible : l’iPhone 17e se dévoile à travers une fuite

Les informations ayant récemment fait surface concernant l’iPhone 17e mettent en avant la volonté d’Apple de proposer un appareil destiné à une clientèle soucieuse de trouver un smartphone axé sur l’essentiel. Selon les données dévoilées et qui se veulent suffisamment sérieuses pour qu’elles soient crédibles, l’iPhone 17e adopte un châssis plat et un design rappelant les modèles des générations précédentes, tout en conservant des finitions réputées pour leur sérieux. Il viendra succéder à l'iPhone 16e.

Plusieurs sources mentionnent que la philosophie autour de ce modèle repose principalement sur la simplification et l’optimisation : Apple aurait privilégié des matériaux robustes et un format compact, tout en misant sur une ergonomie éprouvée. Le bloc photo arrière serait plus discret que sur les modèles Pro, tout en conservant une intégration élégante au reste de la coque.

Spécifications techniques détaillées

Le modèle iPhone 17e s’appuierait, selon les fuites, sur un écran OLED de 6,1 pouces, affichant une résolution Full HD+ et une luminosité maximale de 1 200 cd/m², ce qui positionne l’affichage en concordance avec les standards actuels. Ce panneau propose également une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, un point qui le distingue des variantes haut de gamme de la marque.

Toujours d’après les informations circulant, le smartphone embarquerait le nouveau processeur Apple A17, accompagné de 6 Go de mémoire vive pour assurer la fluidité de l’ensemble. La capacité de stockage démarrerait à 128 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD conformément aux habitudes de la marque.

Apple iPhone 16e

Pour la photographie, le téléphone miserait sur un module principal de 48 mégapixels, soutenu par un capteur ultra-grand-angle. Le mode nuit et la stabilisation optique seraient de la partie, bien que réduits par rapport aux versions Pro selon Apple. La caméra frontale, quant à elle, serait dotée d’un capteur 12 mégapixels, compatible avec Face ID.

Côté batterie, on évoque une capacité de 3 100 mAh, avec la charge filaire et la compatibilité avec la charge sans fil. Comme à l’accoutumée, aucune mention d’un chargeur fourni dans la boîte n’a filtré.

L’iPhone 17e devrait tourner sous iOS 19, bénéficiant, selon le fabricant, d’au moins cinq ans de mises à jour logicielles.

Différences et comparaison avec la concurrence

En visant l’accessibilité tout en intégrant des composants modernes, Apple chercherait, selon les éléments relevés, à concurrencer le marché des smartphones « premiums abordables » déjà investi par des marques telles que Samsung, Xiaomi ou encore Nothing. Comparativement à ces rivaux, l’iPhone 17e se démarque cependant par un écosystème fermé, mais aussi une politique logicielle orientée vers la sécurité et la pérennité.