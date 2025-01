Un smartphone milieu de gamme de luxe mais à petit prix ? Il existe et c'est la version allégée du meilleur smartphone au monde selon l'expert Dxomark

D’après nous, le Honor Magic 6 Lite 5G s’adresse principalement aux profils qui ont un usage soutenu des multimédias, réseaux et navigation web. Avec son écran AMOLED de qualité et une grosse autonomie le Magic 6 Lite est très performant dans ces tâches devenues quasiment essentielles aujourd’hui.

Fiche technique du Honor Magic6 Lite

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5300 mAh, charge 40 watts

: 5300 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Pour entrer un peu plus dans le technique, nou spouvons dire que le Honor Magic 6 Lite propose un puce qui offre des performances solides pour les usages courants, mais sans s’aventurer dans les fonctionnalités haut de gamme, ce qui, paradoxalement, le rend également plus accessible et plus simple d’utilisation pour les utilisateurs qui n’ont pas forcément des connaissances techniques poussées.

Il est ainsi plutôt polyvalent, mais sans se perdre dans des aspects trop compliqués que l’on pourrait attendre d’un modèle plus haut de gamme. Notons d'ailleurs que sa RAM est tout de même extensibles, et qu'il propose un excellent appareil photo, surtout pour ce prix.

Vous pouvez retrouver notre test complet du Magic 6 Lite 5G si vous souhaitez en apprendre plus sur les performances de cet appareil. Nous lui avons donné la note de 4/5 !

Quelle offre pour le Honor Magic 6 Lite ?

Le Honor Magic 6 Lite est disponible actuellement pour 227 € sur Amazon alors que les soldes commenceront uniquement mercredi prochain. Un très bon prix que vous pouvez payer jusqu’en 4 fois.

L'appareil est proposé avec une garantie et un retour sous 30 jours, de plus c’est Amazon directement qui se charge de l'envoi.