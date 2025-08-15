Une offre parfaite pour la rentrée : l’Apple iPhone 16 Pro à partir de 1 € avec un forfait Bouygues Telecom.

- publié le 15/08/2025 à 17h45

Profitez d’une offre exceptionnelle sur l’iPhone 16 Pro avec un stockage doublé et des facilités de paiement inédites, exclusivement chez Bouygues Telecom.

Doublez la capacité de votre iPhone 16 Pro sans le payer au prix fort.

Premier avantage offert dans le cadre de cette promotion : la possibilité de disposer d’un grand stockage interne à prix cassé. Plutôt que d’acheter un iPhone 16 Pro avec 128 Go, vous pouvez vous offrir l’iPhone 16 Pro avec 256 Go quasiment au même prix.

De quoi réaliser une belle économie tout en disposant d’un espace généreux pouvant accueillir toutes vos données personnelles : vidéos, films, applications, musique, etc.

Des réductions et une facilité de paiement pour un iPhone 16 Pro à 1 € aujourd’hui !

Une fois la version idéale choisie, Bouygues Telecom casse littéralement le prix de l’iPhone 16 Pro grâce à son offre spéciale.

Au programme : de grosses remises, une offre de remboursement et une facilité de paiement.

Plusieurs centaines d’euros de remise immédiate

En optant un pack smartphone + forfait Bouygues 200 Go, vous obtenez directement une remise immédiate conséquente sur le prix de vente standard de l’appareil.

Tenez, pour un iPhone 16 Pro 128 Go normalement affiché à 1219€ seul, vous passez à 801,90€ grâce au forfait 200 Go.

Cela représente plus de 415€ de remise immédiate

Une offre de remboursement après achat

Après l’achat de votre nouvel iPhone 16 Pro, Bouygues Telecom vous accorde un généreux remboursement de 80€ du montant dépensé.

Ladite somme vous est reversée directement sur votre compte bancaire, à la simple condition de suivre les instructions qui vous seront envoyées par email après l’achat.

Le reste sur 24 mois !

Et parce que plus de 800 € restent à régler, Bouygues Telecom vous propose un paiement échelonné : 1 € à la commande, puis 33,64 €/mois pendant 24 mois (sous réserve d’acceptation par Younited, partenaire de l’opérateur).

En plus de tout cela, vous pouvez recevoir un bonus allant jusqu’à 100 € en faisant reprendre votre ancien smartphone.

À retenir : avec Bouygues Telecom, vous bénéficiez d’un stockage doublé, d’une remise immédiate, d’un remboursement après achat et d’un paiement en plusieurs fois.

Un maxi forfait parfait pour votre iPhone 16 Pro :

200 Go de data en 5G disponibles dans toute la France métropolitaine, l’UE (Suisse incluse) et les DOM

35 Go de data pour vos besoins en UE, dans les DOM ainsi que dans 15 autres pays

Appels et SMS illimités vers tous les réseaux de France métropolitaine lorsque vous êtes dans le pays

Appels et SMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces zones et vers la France métropolitaine

Appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 120 destinations à l’étranger

De plus, Bouygues Telecom vous permet d’utiliser vos données sur un second appareil grâce à une deuxième carte SIM offerte gratuitement.

Ce maxi forfait est proposé à seulement 31,99 €/mois pendant 12 mois, puis 41,99 €/mois, avec un engagement de 24 mois.

Ne perdez pas de temps ! Saisissez dès maintenant ce bon plan pour concrétiser votre rêve.

Cet article est le fruit d'une collaboration commerciale.