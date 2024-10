Une première chez Free : la série limitée propose la 5G à moins de 9€

Un forfait 5G à 8,99€ et des services inclus qui font la différence

Ce forfait Free Mobile ne se contente pas d’offrir une généreuse enveloppe de données. Les abonnés bénéficieront également d’appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l’Union Européenne et les DOM, assurant une communication sans limites. De plus, 25 Go de data en roaming permettent de naviguer confortablement depuis l’UE et les DOM, idéal pour les voyageurs fréquents.

Pour enrichir encore l’expérience utilisateur, Free inclut également l’application TV OQEE dans cette offre. Ce service permet d’accéder à une multitude de chaînes ainsi qu'à plus de 600 films et séries via OQEE Ciné, ajoutant une réelle valeur à l’expérience mobile sans coût supplémentaire.

Un prix promo attractif et un passage au forfait 300 Go

Cette offre promotionnelle est valable pendant 12 mois, après quoi les abonnés seront automatiquement transférés vers le forfait 300 Go à 19,99€. Ce forfait star propose des appels illimités vers les mobiles et fixes en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes de 100 destinations. De plus, les abonnés continueront à bénéficier de 35 Go/mois en 4G depuis plus de 110 destinations à l’étranger, tout en profitant d’un accès à la data illimitée si ils sont abonnés à une Freebox.

Un des principaux atouts de cette série limitée est qu'elle est sans engagement, ce qui signifie que les utilisateurs ont la liberté de changer de forfait ou d'opérateur à tout moment sans pénalité. Cela permet aux abonnés de profiter pleinement des services offerts par Free sans se sentir coincés dans un contrat à long terme. Cette flexibilité est particulièrement appréciée dans un marché aussi dynamique que celui des télécommunications, où les offres évoluent rapidement.

Il est à noter que Free proposait déjà un forfait 5G avec data illimitée à moins de 10€, mais celui-ci était exclusivement réservé à ses clients Freebox Pop. Avec cette nouvelle série limitée, Free Mobile élargit son offre 5G à un public plus large, prouvant son engagement à offrir des services de qualité à des prix défiant toute concurrence.