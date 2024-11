Une réduction jusqu'à midi ! C'est toujours le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark, et vous pouvez le trouver à moins cher qu'un iPhone 16 !

Ce smartphone, c’est le Honor Magic 6 Pro. Lors de sa sortie en 2024, il est le premier à obtenir 5 médailles d’or et à atteindre la première de presque toutes les catégories, écran, appareil photo, batterie.

Depuis, il a été dépassé par quelques téléphones et n’est plus que deuxième dans ces mêmes catégories, mais en moyenne, cela fait toujours de lui le meilleur smartphone étant donné que les appareils qui apparaissent devant lui ne se classent pas aussi bien partout. Seul le Google 9 Pro XL semble approcher, mais sans réussir à faire aussi bien.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Le Honor Magic 6 Pro est donc un smartphone qui propose la fiche technique la plus polyvalente dans la puissance puisqu’il pousse au maximum presque toutes ses fonctionnalités. C’est évidemment impressionnant et on ne peut donc qu’être admiratif devant une telle prouesse technologique.

Cela ne veut pas dire qu’il est fait pour tout le monde, l’appréciation d’un smartphone se fait aussi via son interface et d’autres critères qui ne dépendent pas de ses performances. Toutefois, un argument convaincant réside dans son prix bien inférieur à ce que l’on trouve chez la concurrence pour un smartphone de cette catégorie.

Quelle offre pour le Honor Magic 6 Pro ?

Le Honor Magic 6 Pro est disponible pour moins de 800 € en ce moment sur Rakuten grâce au code BLACK40 disponible jusqu’à midi pour le Black Friday, qui permet de lui appliquer une réduction de 40€ en plus de son prix déjà plus bas que celui opéré par Honor directement.

L’appareil est en plus de cela disponible avec la possibilité de le financer en plusieurs fois, et est vendu avec une assurance et une garantie de 2 ans. Il s’agit d’une version importée, mais compatible avec tous les opérateurs français.