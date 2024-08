Vous cherchez un smartphone avec un bel écran Amoled, un peu de puissance avec ses 8 Go de RAM et une bonne autonomie ? C'est par ici !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est le modèle le plus abouti de la gamme Redmi Note 12. Et ce n'est pas rien, car il s’agit de l’une des gamme ayant rencontré le plus de succès sur certains sites, comme Amazon, où la version inférieure du Pro Plus, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, était numéro 1 des ventes pendant plusieurs semaines !

Bien que les Redmi Note 13 soient sur le marché depuis maintenant quelques mois, la génération de l'année dernière n’en est pas pour autant obsolète, loin s’en faut même au vu de la qualité proposée. Les Redmi Note sont des appareils que nous apprécions à la rédaction de Les Mobiles pour leur efficacité tant en termes de performances que d’ergonomie.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus offre des spécifications avancées qui démontrent d’une belle façon qu’un appareil de milieu de gamme est largement suffisant pour la plupart des utilisations que l’on peut vouloir réaliser avec un smartphone moderne. Il démontre ainsi qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers le haut de gamme pour obtenir un smartphone puissant et performant.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus chez RED

En ce moment, nous pouvons le trouver à 239 € sur le site de l'opérateur RED by SFR, l'un des meilleurs prix affichés depuis longtemps pour cet appareil ! En plus de cela, ce prix ne demande pas de souscrire un forfait, une bonne nouvelle pour ceux qui ne voudrait pas nécessairement changer d'opérateur.