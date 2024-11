WhatsApp propose désormais d’enregistrer vos messages en brouillon

À l’image de certains outils de messagerie électroniques gérant les courriers, comme Gmail et d’autres, WhatsApp se dote d’un nouveau système de brouillons. Celui-ci s'active automatiquement lorsqu'un message reste inachevé. L'application affiche désormais un indicateur vert « Brouillon » sur les conversations concernées.

Pour un accès plus rapide ensuite, ces dernières sont même placées en tête de liste. Il est ainsi beaucoup plus facile de reprendre un message exactement là où on l'avait laissé, sans avoir à parcourir l'historique des conversations.

Fonctionnement et disponibilité

La fonction est accessible sur iOS et Android, ne nécessitant qu'une simple mise à jour de l'application. Le système reconnaît automatiquement les messages non envoyés et les conserve en mémoire. Un aperçu du message est visible directement dans la liste des conversations, facilitant l'identification rapide du contenu à compléter.

On peut ainsi quitter plus sereinement l’application si on est appelé par une notification d’une autre application demandant toute notre attention.

Cette nouveauté s'ajoute à une série d'améliorations récentes de la part de l’application avec notamment l'introduction des « Listes personnalisées » permettant de catégoriser les conversations. En outre, sachez que l'application prépare également une fonction permettant l'utilisation de noms d'utilisateur plutôt que des numéros de téléphone, renforçant ainsi la confidentialité des échanges.