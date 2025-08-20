Xiaomi 14T : grosse réduction sur AliExpress jusqu'à la fin du mois grâce à un coupon de réduction !

Xiaomi est aujourd’hui le troisième plus gros constructeur de smartphones derrière les Américains d’Apple et les Sud-Coréens de Samsung.

Cela fait de la marque tout autant un géant de l’industrie qu’une valeur sûre pour les utilisateurs.

Le Xiaomi 14T est une alternative sérieuse aux Galaxy S de Samsung, combinant puissance et polyvalence à un tarif plus accessible.

Mais alors que propose le Xiaomi 14T ?

Le Xiaomi 14T (et son grand frère le 14T Pro) est en quelque sorte le rival des Galaxy S et S Plus de Samsung.

Ce ne sont pas les haut de gamme les plus poussés du constructeur, mais les plus abordables.

Pas les plus poussés, certes, mais il faut prendre cela avec des pincettes : il s’agit tout de même d’appareils véloces et très polyvalents qui brillent autant en photographie que dans l’intégration de l’IA.

Concrètement, si vous êtes à la recherche d’un appareil qui vous donne accès à une expérience connectée, fluide et adaptée pour les multimédias ou le travail, il s’agit d’un excellent choix, et à prix légèrement plus accessible que les appareils mobiles de Samsung.

À retenir : Le Xiaomi 14T se positionne comme un smartphone haut de gamme équilibré : performance, polyvalence et prix compétitif.

Où se procurer le Xiaomi 14T au meilleur prix en ce moment ?

Vous l’aurez deviné (peut-être parce que c’est dans le titre), mais l’une des meilleures affaires se trouve sur AliExpress.

Jusqu’à la fin du mois, vous allez pouvoir obtenir cet appareil avec une très belle réduction le faisant passer à 471 € grâce à une remise de 60 € avec le code FRBS60. Il est également possible de le payer en plusieurs fois sans frais et la livraison est gratuite.

En plus de cela, un service de retour est inclus en cas de problème et, bien sûr, le smartphone est garanti. Tout est fait pour assurer un maximum de confort à l’achat.

