Xiaomi 14T Pro, écouteurs et bracelet : ce pack Boulanger à –33 % va partir très vite

Alertes promos enclenchée : Boulanger propose un pack bien pensé comprenant le Xiaomi 14T Pro, un bracelet Smart Band 9 Active et des écouteurs Redmi Buds 6 Play, avec 33 % de réduction. Autant dire que cette offre risque de s'évaporer rapidement.

Rémi Deschamps - publié le 01/09/2025 à 17h45
Le pack Xiaomi 14T Pro

33 % de remise sur un pack haut de gamme Xiaomi intégrant smartphone, bracelet et écouteurs… ça ne dure jamais bien longtemps !

Un pack complet à prix cassé

Le pack inclut :

  • Le Xiaomi 14T Pro, smartphone haut de gamme doté du processeur MediaTek Dimensity 9300+, un module photo Leica et d'un écran AMOLED fluide à 144 Hz !
  • La montre Smart Band 9 Active, avec jusqu’à 18 jours d’autonomie en usage classique.
  • Les écouteurs Redmi Buds 6 Play, offrant 36 h d’autonomie grâce à leur boîtier de recharge.

Grâce à la remise Boulanger (33 % plus un bonus de reprise de 100 €), le pack tombe à 499,99 €, contre une valeur totale estimée à environ 902 € par Boulanger.

Les détails techniques pour les plus pointus

Le Xiaomi 14T Pro embarque le MediaTek Dimensity 9300+, 12 Go de RAM et un affichage AMOLED CrystalRes de 6,67″ à 144 Hz, idéal pour les usages exigeants comme le gaming ou le multitâche.

Côté caméra, on retrouve le capteur principal 50 MP signé Leica, optimisé pour des clichés nets même en faible luminosité.

Quant aux accessoires, le Smart Band 9 Active propose une belle autonomie, tandis que les Redmi Buds 6 Play tiennent 36 h, parfait pour ne pas courir après le chargeur.

Conclusion : ce pack Boulanger à –33 % permet de s'équiper d'appareils connectés complets : smartphone puissant, tracker fitness autonome et écouteurs de qualité, pour environ 500 €. Une belle affaire pour le prix d’un smartphone seul.

