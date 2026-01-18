Xiaomi 15 Ultra : déjà 404 € de réduction sur l’un des meilleurs smartphones haut de gamme

Le Xiaomi 15 Ultra est un smartphone très haut de gamme disponible à 879,99 € en version neuve sur Cdiscount.

Avec un écran WQHD+ de très haut niveau et un bloc photo conçu avec Leica pensé pour rivaliser avec les meilleurs, le tout avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage... Nous sommes face à du très lourd !

Pourquoi le Xiaomi 15 Ultra est une vraie alternative aux modèles les plus chers ?

Le Xiaomi 15 Ultra se démarque par deux points qui comptent vraiment sur un “Ultra”, un écran AMOLED LTPO 6,73 pouces en WQHD+ (1 à 120 Hz) et un appareil photo Leica pensé pour la polyvalence, du grand-angle au zoom.

Si vous passez beaucoup de temps sur le téléphone, l’écran joue un rôle énorme. La dalle LTPO permet d’avoir une vraie fluidité quand il faut, tout en baissant la fréquence sur les contenus statiques pour préserver l’autonomie.

Côté photo, Xiaomi continue de pousser le partenariat Leica, avec des optiques Summilux et une approche très « appareil photo » qui vise la netteté, le contraste et les portraits. Le modèle également un téléobjectif périscopique particulièrement ambitieux.

Enfin, nous parlons ici d’un smartphone qui se positionne face aux plus chers du marché, or côté batterie avec recharge très rapide, 90 W en filaire et 80 W en sans fil, il est ce qui se fait de mieux à ce niveau

✅ Points forts Écran AMOLED LTPO WQHD+ très haut de gamme

Bloc photo Leica ambitieux, conçu pour rivaliser avec les meilleurs

Configuration 16 Go RAM et 512 Go, confortable sur la durée ☑️ À prendre en compte Gros gabarit, ce n’est pas un téléphone compact

Un Ultra qui vise la photo, il faut en avoir l’usage

Que vaut l’offre Cdiscount à 879,99 € sur le Xiaomi 15 Ultra ?

Si vous cherchez un très haut de gamme photo sans dépasser la barre psychologique des 1000 €, cette offre a un vrai intérêt. D'autant plus qu'elle porte sur la configuration la plus confortable, 16 Go de RAM et 512 Go de ROM, avec une livraison annoncée gratuite et une garantie 2 ans.

La page de l'offre mentionne aussi une reprise gratuite de votre ancien produit, ce qui peut encore améliorer le budget si vous avez un ancien smartphone à faire racheter.

Notre avis, à moins de 900 €, le Xiaomi 15 Ultra est surtout intéressant si vous voulez une expérience photo premiu” et un écran très haut niveau, sans payer le tarif des modèles Ultra et Pro Max les plus chers.