Xiaomi 15 Ultra : Est-ce utile d'attendre le prochain très haut de gamme Xiaomi 16 ?

Le Xiaomi 15 Ultra devient bien plus abordable en septembre 2025, juste avant l’arrivée des Xiaomi 16. Un timing parfait pour les bons chasseurs de promos.

Un smartphone premium qui n’a pas dit son dernier mot

Sorti il y a seulement quelques mois, le Xiaomi 15 Ultra reste l’un des smartphones Android les plus complets du marché. Son positionnement “ultra” n’est pas qu’un nom marketing : il s’agit d’un appareil conçu pour rivaliser avec les iPhone 17 Pro ou les Galaxy S25 Ultra.

Ce qui fait sa force ? Une finition irréprochable, un écran AMOLED lumineux, et surtout, des performances qui n’ont rien à envier à ce qui se profile sur le Xiaomi 16 Ultra.

La vraie différence se jouera probablement sur l’optimisation et quelques raffinements logiciels. Autrement dit, à moins d’être obsédé par la nouveauté, le 15 Ultra garde toute sa pertinence.

Détails techniques pour les plus exigeants

Les passionnés de fiches techniques apprécieront de savoir que le Xiaomi 15 Ultra embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 ou 16 Go de RAM. Autant dire que la fluidité est au rendez-vous, même sur les usages les plus lourds (jeu en 3D, retouche photo, multitâche intensif).

Côté photo, Xiaomi continue de jouer la carte du partenariat avec Leica. Le 15 Ultra propose un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique avancée, un ultra grand-angle tout aussi performant et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 5x.

Les experts DxOMark lui avaient d’ailleurs attribué une place de choix à sa sortie.

L’écran AMOLED de 6,73 pouces affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible Dolby Vision et HDR10+. En clair : un appareil calibré pour les amateurs de beaux écrans et de photos haut de gamme.

Faut-il attendre le Xiaomi 16 Ultra ?

C’est la vraie question. Attendre le 16 Ultra, c’est miser sur le « toujours plus » : processeur encore plus optimisé, petits ajustements sur la photo, peut-être une meilleure autonomie. Mais en contrepartie, il faudra payer le prix fort et patienter jusqu’à sa disponibilité effective.

Le Xiaomi 15 Ultra, lui, a déjà légèrement baissé et profite de promotions agressives en cette rentrée, notamment sur des plateformes comme Cdiscount.

Pour la majorité des utilisateurs, il offre déjà plus de puissance et de polyvalence que nécessaire au quotidien. Et à ce tarif, il devient un excellent compromis entre innovation et rapport qualité-prix.