Xiaomi 15T Pro : la nouvelle référence haut de gamme en photographie mobile ?

Présenté en même temps que le Xiaomi 15T, le Xiaomi 15T Pro met la barre très haut dans le domaine de la photographie mobile. Selon Xiaomi, le smartphone intègre un système triple caméra co-développé avec Leica, constitué d’un capteur principal de 50 mégapixels muni d'une optique Leica Summilux à grande ouverture (f/1,62) pour une restitution optimale des couleurs et des détails même en faible luminosité.

Ce module est secondé par un téléobjectif Leica 5x Pro permettant un zoom optique de 5x, un zoom optique de niveau 10x, et un zoom numérique atteignant 20x grâce à la technologie Ultra Zoom 2.0. L’ultra grand-angle offre quant à lui une focale de 15mm pour saisir des panoramas étendus.

Le capteur principal est équipé de la technologie Light Fusion 900 qui garantit une plage dynamique élevée, jusqu’à 13,5 EV, pour des prises de vue nettes et précises. À l’avant, le téléphone propose une caméra de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.2, idéale pour les selfies et les appels vidéo.

Pour magnifier l’expérience de prise de vue, Xiaomi combine ses innovations matérielles à la plateforme de photographie computationnelle Xiaomi AISP 2.0, avec des fonctionnalités comme PortraitLM 2.0 et ColorLM 2.0 qui affinent la profondeur, la tonalité et la fidélité chromatique des images.

Les adeptes de portraits apprécieront le mode Master Portrait, qui offre des effets de bokeh inédits, tels que « Wide » et « Bubbles », ainsi qu’un contrôle poussé sur la focale et l’ouverture. Un mode Leica Street Photography, accessible directement depuis l’écran de verrouillage, permet de capturer des instants spontanés avec des focales classiques allant jusqu’à 135mm, exclusivité du modèle Pro.

Côté vidéo, le Xiaomi 15T Pro permet l’enregistrement 8K à 30 images par seconde, 4K à 120 images par seconde sur le capteur principal, et prend en charge le format HDR10 sur toutes les focales, ainsi que le 4K 60 images par seconde, 10 bits Log compatible LUT pour une plus grande flexibilité en post-production.

Un écran immersif et ultra-lumineux

Pour accompagner ses capacités multimédias, le Xiaomi 15T Pro embarque le même écran que le Xiaomi 15T mais avec une fréquence de 144 Hz. Il s’agit donc d’une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une définition 1,5K (1280 x 2772 pixels). Sa luminosité maximale de 3200 cd/m² assure une excellente lisibilité même en plein soleil. Les bords sont extrêmement fins (1,5 mm), soit 27% plus fins que sur la génération précédente, procurant une expérience visuelle véritablement immersive selon le fabricant.

La dalle bénéficie d’une protection Corning Gorilla Glass 7i, certifiée TV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free et Circadian Friendly. Des technologies de DC dimming et Flicker-Free aident à maximiser le confort visuel lors d’une utilisation prolongée. L’affichage supporte les formats HDR10 et Dolby Vision, et propose un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480Hz, selon la marque.

Performances et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, le Xiaomi 15T Pro profite du puissant processeur MediaTek Dimensity 9400 gravé en 3 nm contre un chipset Dimensity 8400-Ultra pour la version 15T. D’après Xiaomi, ce composant assure des performances CPU et GPU supérieures à la génération antérieure, allant jusqu’à 3,73 GHz pour le CPU et s’appuyant sur le GPU Immortalis-G925 MC12 pour des graphismes riches et fluides. Niveau mémoire, plusieurs configurations sont disponibles, dont 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1.

La batterie de 5500 mAh, identique à celle du Xiaomi 15T, garantit, selon le fabricant, une utilisation continue particulièrement longue, jusqu’à 15,29 heures suivant les usages. La recharge s’effectue très rapidement grâce à la technologie HyperCharge filaire 90W (67W pour le Xiaomi 15T) et sans fil 50W, sachant que le chargeur sans fil est vendu séparément. Pour maîtriser la température, le smartphone intègre la solution de refroidissement active Xiaomi 3D IceLoop.

Connectivité et système d’exploitation

Le Xiaomi 15T Pro innove également en matière de connectivité grâce à Xiaomi Astral Communication, un ensemble technologique incluant la Xiaomi Offline Communication. Cette fonction, accessible après mise à jour OTA, permet une communication vocale directe entre deux appareils Xiaomi 15T Pro dans un rayon de 1,9 km sans recourir aux réseaux cellulaires ou Wi-Fi. Un outil précieux, notamment en environnement isolé, selon le fabricant. La présence du tuner Xiaomi Surge T1S et du Super Antenna Array assure une qualité de réception optimale sur plusieurs réseaux (GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, cellulaire). Le smartphone prend en charge la double SIM et l’eSIM.

Côté logiciel, le Xiaomi 15T Pro bénéficie du nouvel HyperOS 3, qui sera diffusé via une mise à jour à partir de fin octobre 2025. Ce système propose une interface remaniée avec de nouveaux écrans de verrouillage, icônes et widgets, ainsi qu’une productivité renforcée grâce à l’intelligence artificielle Xiaomi HyperAI.

En interne, on peut compter sur plusieurs fonctions intéressantes dont l'aide à l'écriture, le résumé mais aussi la reconnaissance de discours, la traduction via un interprète, les sous-titres automatique ainsi que la recherche poussée aussi bien dans tous les éléments enregistrés sur le smartphone que sur les photos. Bien entendu, l'intelligence artificielle est également présente au niveau de l'optimisation des photos, d'aide à la créativité aussi bien pour les images que les vidéos.

Les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro profitent dès leur sortie d'Hyper OS3 tandis que les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra en bénéficieront courant novembre. Xiaomi a confirmé que la série des Redmi Note 14 passera sous HyperOS en janvier 2026.

Design, résistance et audio

La marque a soigné l’aspect esthétique et la robustesse du produit. Le Xiaomi 15T Pro présente un dos et capot de batterie unifiés en fibre de verre, avec un cadre plat et des arêtes arrondies pour une prise en main confortable. Le châssis exploite un alliage d’aluminium 6M13 haute résistance pour davantage de protection contre les chutes. Le mobile est certifié IP68, pouvant être immergé jusqu’à 3 mètres en eau douce, et affiche une résistance aux rayures 100% supérieure par rapport à la génération antérieure. Trois coloris sont proposés : noir, gris et Mocha Gold.

Pour l’audio, Xiaomi dote le smartphone de deux haut-parleurs stéréo, d’une triple matrice de microphones certifiée Dolby Atmos et Hi-Res (y compris pour la version sans fil).

Disponibilité et prix

Le Xiaomi 15T Pro est disponible en France dans la version 12+512 Go au tarif public conseillé de 899 euros. Xiaomi propose une remise immédiate de 100 euros ainsi qu’un bonus de reprise de 100 euros pour l’échange d’un ancien smartphone, ce qui porte le prix à 699 euros jusqu’au 31 octobre.