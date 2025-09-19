Xiaomi 17 Pro Max : haut de gamme avec écran secondaire et configuration photo très solide

Quelques jours avant sa révélation officielle, le Xiaomi 17 Pro Max fait l’objet de plusieurs fuites. Conçu pour rivaliser directement avec les ténors du marché, il veut s’imposer comme la figure de proue de la nouvelle série Xiaomi 17.

Sylvain Pichot - publié le 19/09/2025 à 14h30
Xiaomi 17 Pro

La série Xiaomi 17 ne manquera pas de faire parler d’elle, ce qui est déjà le cas. D’après la marque, cette génération se différencierait non seulement par son matériel interne, mais aussi par des choix ergonomiques et esthétiques inédits. Xiaomi a d’ailleurs fait le choix stratégique de passer directement du modèle 15 au 17, afin d’aligner son calendrier sur celui d’Apple et d’afficher clairement ses ambitions: concurrencer frontalement liPhone 17 Pro Max et les modèles Ultra de Samsung.

Ce changement de stratégie est également marqué par un design renouvelé. Le Xiaomi 17 Pro Max intègrerait ainsi un grand écran AMOLED de 6,73 pouces (définition 1440x3200 pixels), affichant une fréquence de rafraîchissement élevée. À larrière, un large îlot photo rectangulaire prend place, dans lequel sinsère un écran secondaire une innovation déjà teasée officiellement, baptisée «Magic Back Screen». Cet écran permet notamment dafficher des notifications, de servir de retour visuel lors de prises de selfies ou d’animer des widgets personnalisés. 

Xiaomi 17 Pro

Caractéristiques techniques et configuration du bloc photo

Sur le plan matériel, le Xiaomi 17 Pro Max s’appuierait sur la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 – attendue officiellement d’ici quelques jours – censée offrir une puissance améliorée et une meilleure gestion de l’intelligence artificielle. Cette puce serait accompagnée de jusqu’à 16 Go de ram et de 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD.

Mais le fer de lance de ce modèle reste l’appareil photo:

  • Capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture à f/1.67, promettant de très bonnes performances en faible luminosité.
  • Capteur ultra-grand-angle à focale 17mm
  • Téléobjectif proposant un zoom optique 5x (115mm), avec une ouverture de f/2.6 sur la version Pro Max (contre f/3.0 pour la version Pro), offrant, sur le papier une meilleure capacité à capter la lumière et donc à réussir des clichés détaillés même dans des conditions difficiles

Tous les modules photo sont co-signés par le spécialiste Leica.

Xiaomi 17 Pro

Côté autonomie, il semblerait qu’il y ait une batterie d’une capacité de 6100mAh à l’intérieur. Nous verrons dans les prochains jours si ces rumeurs se vérifient lors de la présentation officielle de la série des Xiaomi 17 attendue en Chine. 

 

