Xiaomi 17 Ultra : le dernier-né haut de gamme en approche

Le prochain smartphone Xiaomi 17 Ultra doit succéder aux précédents modèles Ultra, notamment les Xiaomi 14 Ultra et 15 Ultra, en apportant son lot d’améliorations techniques et de nouveautés. En effet, la série Xiaomi 17 se compose de quatre smartphones dont le Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Pro, le Xiaomi 17 Pro Max qui ont été présenté en Chine fin septembre et la version 17 Ultra devrait arriver dans les prochains mois. Les 17 Pro et 17 Pro Max semblent enregistrer de très bons chiffres de ventes.

Le modèle de base veut offrir une expérience complète avec des caractéristiques solides, tandis que les versions Pro et Pro Max montent en gamme avec des écrans plus grands, des systèmes photo sophistiqués signés Leica, et des fonctionnalités inédites comme un second écran arrière sur les Pro et Pro Max. Le Xiaomi 17 Ultra reste le modèle le plus mystérieux pour le moment, mais d’après les informations disponibles, il devrait bénéficier d’un lancement mondial anticipé, contrairement aux éditions Ultra précédentes qui sortaient d’abord en Chine. Cette stratégie pourrait permettre à Xiaomi de concurrencer rapidement les géants internationaux sur le segment premium.

Innovations techniques et performances

La gamme Xiaomi 17 s’appuie sur la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une solution haut de gamme censée offrir puissance et efficacité énergétique.

Cela devrait aussi être logiquement le cas pour le Xiaomi 17 Ultra. Selon une personne qui semble bien renseignée en Chine, ce modèle ne ferait pas dans la demi-mesure concernant sa configuration photo. En effet, Rappelons que le Xiaomi 15 Ultra propose un bloc photo particulièrement poussé comprenant un capteur principal Sony LYT-900 de 1 pouce à 50 mégapixels OIS avec autofocus laser, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels 1/2,76 pouce capable de prendre des photos macro à 5 cm, un téléobjectif Sony IMX858 de 50 mégapixels 1/2,51 pouce avec autofocus et stabilisation optique et un téléobjectif périscopique 1/1,4 pouce de 200 mégapixels.

Pour sa part, le Xiaomi 17 Ultra pourrait proposer un capteur principal de 50 mégapixels OmniVision de 1 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels Samsung JN5 1/2,75 pouce, un téléobjectif de 50 mégapixels Samsung JN5 de 1/2,75 pouce et un téléobjectif périscopique 1/1,4 pouce de 200 mégapixels. Cette configuration serait complétée par un capteur frontal de 50 mégapixels signé OmniVision.

L’appareil profiterait de lentilles Leica et d’une nouvelle technologie de focal prometteuse de photos d’une très haute qualité. Il y a de fortes chances que le smartphone puisse être doté d’accessoires comme c’était le cas pour ses prédécesseurs afin d’offrir une meilleure prise en main et de différentes lentilles.

Ces informations demandent à être confirmées.

Elle est accompagnée d’écrans AMOLED LTPO avec une résolution allant jusqu’au 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant ainsi fluidité et luminosité jusqu’à 3500 cd/m² pour certains modèles. Le Pro Max se distingue par la présence d’un écran secondaire sur le dos, permettant la personnalisation et la consultation rapide des notifications. En matière d'autonomie, les batteries varient de 6300 à 7500 mAh selon le modèle, avec des capacités de recharge rapide de 100 W en filaire et 50 W sans fil pour les versions les plus avancées. Le système photo, développé en partenariat avec Leica, promet une qualité élevée avec de multiples options et une intelligence artificielle améliorée. La connectivité est aussi un point fort, avec support du Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et compatibilité UWB destinée à enrichir les usages connectés des smartphones.