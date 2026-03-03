Xiaomi 17 : Un peu trop tard ? L'excellent nouveau haut de gamme arrive-t-il après la bataille de début d'année ? (Non)

Entre un calendrier bousculé et une concurrence qui a déjà occupé tout l'espace médiatique, le constructeur chinois joue une partition difficile. Il faut dire que Samsung a sorti ses nouveaux hauts de gamme et qu'Apple s'apprête à lancer ses iPhone 17e.

C'est dans ce contexte que Xiaomi a annoncé enfin la sortie des Xiaomi 17 en France, modèles déjà disponibles en Chine depuis plusieurs mois, et qui avaient fait beaucoup parler d'eux à ce moment-là.

Une fiche technique qui n'a rien à envier aux leaders

Sur le papier, le Xiaomi 17 est une démonstration de force. Processeur de dernière génération, charge ultra-rapide et un partenariat optique qui continue de porter ses fruits avec Leica. Pourtant, sortir un produit d'exception ne suffit plus si le timing n'est pas synchronisé avec les cycles de renouvellement des consommateurs.

L'écran : Une dalle plutôt petite pour 2026, de 6,36 pouces , parfaitement calibrée, offrant une compacité rare sur le segment premium.

La photographie : Un triple capteur conçu avec Leica pour un rendu naturel, loin des traitements numériques trop agressifs.

Le stockage : Une version de base généreuse avec 512 Go pour ne jamais manquer d'espace ! C'est important pour un smartphone doué en photographie.

L'offre de lancement chez la Fnac

Pour son arrivée sur le marché français, le constructeur s'appuie sur des partenaires solides.

Vous pouvez dès maintenant précommander le Xiaomi 17 5G en version 512 Go de ROM, et couleur Noir, à la Fnac pour l'un des meilleurs prix disponibles actuellement.

Cette version Double Nano SIM permet de profiter de toute la puissance du nouveau processeur avec un confort de stockage optimal pour la vidéo en haute résolution.

La Fnac propose également ses services habituels de retrait en magasin et de reprise pour faciliter l'acquisition de ce nouveau modèle.

Mais alors, est-il arrivé après la bataille ?

Le principal obstacle du Xiaomi 17 n'est pas son hardware, ou ses performances, mais sa date de disponibilité. En arrivant début mars, le smartphone se confronte à un marché où les budgets nouveautés de début d'année ont déjà été captés par les campagnes massives de précommande de la concurrence, notamment Samsung, voire éclipsés par d'autres qui arrivent, c'est-à-dire Apple avec l'iPhone 17e, le modèle moins cher des écuries iPhone.

La discrétion actuelle du Xiaomi 17 et des autres modèles de la gamme est regrettable, car il est indéniable que les qualités intrinsèques de ces modèles mériteraient le même écho que ses concurrents.

Si vous n'avez pas encore succombé aux sirènes des lancements de février, et que vous avez une appétence particulière pour la photographie et les beaux écrans, ce modèle (particulièrement en version 512 Go) est un choix cohérent.