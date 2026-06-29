Xiaomi 18 : une batterie en silicium-carbone pour pousser l’autonomie encore plus loin

À retenir Le Xiaomi 18 devrait intégrer une batterie de 7200 mAh , surpassant le Xiaomi 17 avec 7000 mAh.

devrait intégrer une batterie de , surpassant le avec 7000 mAh. La capacité de la batterie pourrait varier selon les marchés, avec une version européenne potentiellement entre 6330 mAh et 7200 mAh .

et . La technologie en silicium-carbone permet d'augmenter la densité énergétique, favorisant une meilleure autonomie sans alourdir le smartphone.

Selon les informations du leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 18 intégrerait une batterie de 7200 mAh, contre 7000 mAh pour le Xiaomi 17 qui est actuellement disponible. L’objectif serait d’améliorer l’endurance sans bouleverser le design du smartphone, en s’appuyant sur une cellule plus dense.

Une certaine capacité en Chine mais une autre pour les autres marchés

Pour la série actuelle, le Xiaomi 17 dispose en Chine d’une batterie de 7000 mAh, mais sa version commercialisée en France descend à 6330 mAh, un ajustement qui pourrait se reproduire avec le Xiaomi 18.

Ainsi, il est plausible que le modèle destiné au marché européen adopte une capacité comprise entre les 6330 mAh de l’ancien modèle et les 7200 mAh évoqués pour la Chine, tout en se maintenant au-dessus de la barre symbolique des 6000 mAh.

D’autres fuites mentionnent une capacité qui « commence par 7 », certaines allant jusqu’à 7800 mAh pour le Xiaomi 18 standard, ce qui signifierait une progression plus nette par rapport au Xiaomi 17.

Xiaomi 17

D’après les différents leakers, l’ensemble de la série Xiaomi 18 — du modèle standard aux déclinaisons Pro et Pro Max — serait conçu autour de batteries supérieures ou égales à 7000 mAh, avec un Pro Max pouvant atteindre 8500 mAh.

Silicium-carbone et puce 2 nm : quels impacts sur l’autonomie ?

La technologie clé de cette hausse de capacité, c’est l’adoption d’une batterie en silicium-carbone. Plusieurs marques l’utilisent déjà à l’image de Honor ou realme, par exemple. Ce type de cellule permet d’augmenter la densité énergétique, c’est-à-dire la quantité d’énergie stockée dans un volume donné, ce qui autorise l’intégration de batteries plus grosses sans épaissir ni alourdir excessivement le smartphone.

Toutefois, il faut rappeler que le gain d’autonomie ne suit pas toujours précisément la progression de la capacité, l’optimisation logicielle et la consommation de la puce jouant aussi un rôle essentiel. Sur ce point, il se murmure que le Xiaomi 18 profiterait d’un Snapdragon 8 Elite Gen 6, voire d’une variante Pro sur certains modèles, gravé en 2 nm.

Cette puce qui sera officialisée à la rentrée vise une meilleure efficacité énergétique que la génération précédente, tout en gérant des usages plus intensifs, notamment liés à l’intelligence artificielle embarquée. L’association d’une batterie de plus de 7000 mAh et d’un SoC en 2 nm laisse donc espérer une autonomie confortable, voire très élevée, même si les chiffres concrets dépendront des tests indépendants une fois l’appareil disponible.