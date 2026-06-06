Xiaomi 18 : écran haute définition, batterie géante et caméra 200 mégapixels attendus

À retenir Écran plat de 6,4 pouces avec résolution 2K .

avec résolution . Batterie d'une capacité de 7800 mAh , supérieure au Xiaomi 17.

, supérieure au Xiaomi 17. Triple caméra avec un téléobjectif de 200 mégapixels.

Actuellement, la marque Xiaomi vient d'annoncer ses smartphones Xiaomi 17T et 17TPro tout en proposant le Xiaomi 17 mais son successeur fait déjà l’objet de fuites. Ainsi, selon les informations relayées par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le Xiaomi 18 adopterait un écran plat de 6,4 pouces. Une légère progression par rapport au Xiaomi 17 et sa dalle de 6,3 pouces, sans pour autant bouleverser le format compact du téléphone.

Le ratio d'aspect de 19,5:9 serait conservé, tandis que la résolution passerait à la 2K — une montée en gamme appréciable face au panneau 1,5K (2656 x 1220 pixels) de son prédécesseur. Le modèle profiterait également de bords ultra-fins et de coins fortement arrondis.

À titre de comparaison, le Xiaomi 17 affichait déjà une luminosité particulièrement élevée avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On peut raisonnablement s'attendre à ce que le Xiaomi 18 maintienne ou améliore ces caractéristiques sur sa nouvelle dalle 2K.

Une autonomie en forte hausse

L'un des points les plus commentés de cette fuite concerne la batterie. D'après Digital Chat Station, la capacité de la batterie du Xiaomi 18 débuterait par le chiffre 7, et un internaute sur Weibo évoque plus précisément une capacité de 7800 mAh. Si cette information se confirme, cela représenterait une hausse substantielle par rapport aux 6330 mAh intégrés dans le Xiaomi 17.

On remarque que cette évolution s'inscrirait dans une tendance de fond observée chez les constructeurs asiatiques : Samsung, OnePlus et Oppo ont eux aussi franchi le cap des 6000 à 7000 mAh sur leurs flagships de 2025 et 2026. Le modèle Pro Max du Xiaomi 18 irait encore plus loin, avec une batterie pouvant atteindre 8500 mAh selon d'autres sources — un record parmi les smartphones premium.

Xiaomi 17

Une plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6

Sur le plan de la puissance de calcul, le Xiaomi 18 standard serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm dont l’annonce officielle est attendue fin septembre, tandis que les déclinaisons Pro et Pro Max bénéficieraient de la variante Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, au positionnement encore plus haut de gamme. Selon les fuites, le Xiaomi 18 serait ainsi l'un des premiers smartphones à embarquer cette nouvelle puce.

À titre de comparaison toujours, rappelons que le Xiaomi 17 repose sur le Snapdragon 8 Elite de première génération.

Un système photo dominé par les 200 mégapixels

Du côté de la photographie, toujours selon le leaker Digital Chat Station, le modèle standard Xiaomi 18 intégrerait un triple capteur : 50 mégapixels principal, 50 mégapixels ultra grand-angle, et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels avec zoom optique 5x. Ce dernier serait identique à celui équipant le Xiaomi 17 Pro, ce qui constituerait néanmoins un net avantage par rapport au Xiaomi 17 de base.

Les modèles Pro et Pro Max iraient plus loin encore, avec deux capteurs de 200 mégapixels (l'un principal, l'autre téléobjectif) accompagnés d'un troisième objectif de 50 mégapixels. La collaboration avec Leica, déjà présente sur la gamme Xiaomi 14 et 15, serait reconduite sur l'ensemble de la série 18.

Le Xiaomi 18 disposerait par ailleurs d'un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran, de la charge sans fil, et d'une certification de résistance à l'eau et à la poussière à un niveau élevé. Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant l’officialisation de cette série Xiaomi 18.

