Xiaomi confirme la généralisation des écrans arrière sur ses futurs smartphones haut de gamme

Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, a récemment annoncé lors d’une diffusion en ligne que l’entreprise allait maintenir et perfectionner son système d’écran arrière sur les smartphones à venir. Le constructeur prévoit d’y consacrer plus d’un milliard de yuans pour renforcer son expertise technologique et développer de nouveaux usages autour de ce second affichage.​

Selon la marque, l’objectif est clair : rendre cet écran non seulement esthétique, mais également fonctionnel, notamment grâce à de futures mises à jour qui introduiront des outils avancés comme la traduction instantanée, la gestion d’événements ou la personnalisation de widgets interactifs. Le prochain modèle Xiaomi 18 Pro bénéficierait déjà de cette approche améliorée.

Le Magic Back Screen : c œ ur de l ’ exp é rience utilisateur

Le fameux « Magic Back Screen » intégré aux Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max se distingue par sa surface OLED de 2,7 à 2,9 pouces, logée autour du bloc photo principal . Cette dalle permet d’afficher des notifications, de contrôler la musique ou d’utiliser la caméra arrière comme viseur pour les selfies. La fonctionnalité évoluerait pour accueillir des widgets supplémentaires.​

Ce concept, inspiré de la tentative du Mi 11 Ultra en 2021, a été largement perfectionné : la luminosité atteint désormais 3 500 cd/m², et la fréquence de rafraîchissement grimpe à 120 Hz. Le Magic Back Screen devient ainsi bien plus qu’un élément décoratif : il s’intègre à l’écosystème HyperOS 3.0 pour offrir une interface fluide et personnalisable.

​

Un succès commercial qui confirme la demande

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dès leur première semaine de commercialisation, les smartphones de la série 17 ont franchi la barre du million d’exemplaires vendus. Le modèle Pro Max, en tête des ventes, a contribué à une hausse estimée à 20 % du chiffre d’affaires global de Xiaomi sur le segment haut de gamme.​

Ce résultat s’explique par une équation maîtrisée : processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 7 000 mAh, caméra Leica de 50 MP et une expérience fluide grâce à HyperOS 3.0. En associant performance et originalité, Xiaomi réussit à consolider une identité forte face à Samsung ou Apple, tout en se différenciant du marché des smartphones pliants.​