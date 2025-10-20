Xiaomi confirme la généralisation des écrans arrière sur ses futurs smartphones haut de gamme

Après le triomphe commercial de la série Xiaomi 17 Pro en Chine, le constructeur asiatique officialise la poursuite du concept d’écran dorsal sur ses prochains modèles Android.

Sylvain Pichot - publié le 20/10/2025 à 16h30
Xiaomi 17 Pro Max

LuWeibing, président du groupe Xiaomi, a récemment annoncé lors dune diffusion en ligne que lentreprise allait maintenir et perfectionner son système d’écran arrière sur les smartphones à venir. Le constructeur prévoit dy consacrer plus dunmilliard deyuans pour renforcer son expertise technologique et développer de nouveaux usages autour de ce second affichage.

Selon la marque, l’objectif est clair: rendre cet écran non seulement esthétique, mais également fonctionnel, notamment grâce à de futures mises à jour qui introduiront des outils avancés comme la traduction instantanée, la gestion d’événements ou la personnalisation de widgets interactifs. Le prochain modèle Xiaomi18Pro bénéficierait déjà de cette approche améliorée.

Xiaomi 17 Pro Max

Le MagicBackScreen: cœur de lexpérience utilisateur

Le fameux «MagicBackScreen» intégré aux Xiaomi17Pro et17ProMax se distingue par sa surfaceOLED de 2,7à2,9pouces, logée autour du bloc photo principal. Cette dalle permet dafficher des notifications, de contrôler la musique ou dutiliser la caméra arrière comme viseur pour les selfies. La fonctionnalité évoluerait pour accueillir des widgets supplémentaires.

Ce concept, inspiré de la tentative duMi11Ultra en2021, a été largement perfectionné: la luminosité atteint désormais3500cd/m², et la fréquence derafraîchissement grimpe à120Hz. Le MagicBackScreen devient ainsi bien plus quun élément décoratif: il sintègre à l’écosystèmeHyperOS3.0 pour offrir une interface fluide et personnalisable.

Xiaomi 17 Pro

Un succès commercial qui confirme la demande

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: dès leur première semaine de commercialisation, les smartphones de la série17 ont franchi la barre dumillion dexemplaires vendus. Le modèleProMax, en tête des ventes, a contribué à une hausse estimée à20% du chiffre daffaires global de Xiaomi sur le segment haut de gamme.

Ce résultat s’explique par une équation maîtrisée: processeurSnapdragon8EliteGen5, batteriede7000mAh, caméraLeicade50MP et une expérience fluide grâce àHyperOS3.0. En associant performance et originalité, Xiaomi réussit à consolider une identité forte face à Samsung ou Apple, tout en se différenciant du marché des smartphones pliants.

