Xiaomi dévoile ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro

Les Xiaomi 14T et 14T Pro viennent succéder aux Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro de l’année dernière. Ils se distinguent par leurs performances élevées, adaptées aux utilisateurs les plus exigeants. Le modèle standard est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, tandis que la version Pro bénéficie du plus puissant Dimensity 9300+. Ces deux appareils disposent de 12 Go de RAM, garantissant une expérience fluide en multitâche et pour les applications gourmandes en ressources. On peut compter sur 12 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaires, si besoin.

Le stockage interne varie selon les modèles : 256 Go pour le 14T et jusqu'à 1 To pour le 14T Pro, offrant ainsi un espace confortable pour les applications, photos, vidéos et autres fichiers volumineux. Notez que ces smartphones ne disposent pas d’emplacement pour carte microSD, rendant l'extension de stockage impossible.

Un écran impressionnant et une configuration photo solide avec Leica

Les deux modèles partagent le même écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une définition de 1220x2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Cette combinaison promet une qualité d'affichage particulièrement élevée et une fluidité optimale pour le défilement et les jeux vidéo. La luminosité maximale atteint 4000 cd/m², assurant une excellente lisibilité même en plein soleil. Les écrans sont compatibles avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

Xiaomi poursuit sa collaboration avec le célèbre fabricant d'appareils photo Leica pour optimiser les performances photographiques de ses smartphones. Les 14T et 14T Pro sont dotés d'un module photo polyvalent comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2,6x. Comptez sur un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies. Cette configuration permet de capturer des clichés de qualité dans diverses situations, du grand-angle au zoom, en passant par les portraits et les scènes nocturnes.

Autonomie et recharge : des différences notables entre les modèles

Les deux smartphones sont équipés d'une batterie de 5000 mAh, promettant une autonomie confortable pour une journée d'utilisation intensive. Cependant, les capacités de charge diffèrent. Ainsi, le Xiaomi 14T supporte une charge rapide filaire de 67W tandis que le Xiaomi 14T Pro bénéficie d'une charge ultra-rapide de 120W et d'une charge sans fil de 50W.

Le design des Xiaomi 14T et 14T Pro se caractérise par un module photo carré, donnant une identité visuelle forte aux appareils. Le 14T arbore un dos plat, tandis que le 14T Pro opte pour un dos légèrement incurvé, offrant une prise en main différente selon les préférences des utilisateurs. Le Xiaomi 14T est proposé en noir, bleu, gris ou vert citron alors que le Xiaomi 14T Pro est disponible en noir, bleu ou gris. Les deux modèles bénéficient de la certification IP68, assurant une résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation sereine au quotidien.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur

Xiaomi mise sur l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience utilisateur de ses nouveaux smartphones. Parmi les fonctionnalités IA intégrées, on trouve la fonction Circle to Search permettant de rechercher des informations sur un élément en l'entourant à l'écran, la fonction Notes IA, un assistant pour la prise de notes intelligentes et, comme les modèles haut de gamme de Samsung, Interprète IA pour la traduction en temps réel lors des conversations.

Le Xiaomi 14T Pro est disponible à 799 euros dans sa configuration de 12+256 Go, à 899 euros pour la version de 12+512 Go et 999 euros si vous préférez disposer de 12 Go+ 1To. Le Xiaomi 14T, de son côté est proposé en configuration unique de 12+256 Go à un prix de 649 euros.