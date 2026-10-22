Xiaomi n’attend pas le Black Friday : plusieurs smartphones baissent déjà jusqu’à 200 €

L'opération Halloween « des offres monstrueuses » concerne plusieurs gammes Xiaomi, dont les Redmi et POCO. Mais plutôt que de passer toute la liste en revue, nous avons retenu trois modèles qui nous semblent plus intéressants à présenter : le Xiaomi 17, le Xiaomi 17T Pro et le POCO X8 Pro.

Le Xiaomi 17 baisse de 200 € : une bonne piste si vous cherchez un modèle compact

Le Xiaomi 17 fait partie des modèles les plus fortement remisés pendant l'opération Halloween. Mais au-delà de la baisse de prix, son format le distingue surtout d'une grande partie des smartphones haut de gamme actuels.

Son écran mesure 6,31 pouces. Si vous trouvez les modèles de 6,7 ou 6,8 pouces trop encombrants, c'est déjà une vraie différence au quotidien. Xiaomi a pourtant réussi à loger une batterie de 6 330 mAh et un triple appareil photo de 50 Mpx développé avec Leica.

Si votre priorité est justement d'éviter les très grands formats, vous pouvez aussi le comparer aux autres modèles de notre sélection des meilleurs smartphones compacts. Cela permet de voir rapidement ce que proposent Samsung, Apple ou Google dans des dimensions proches.

Le Xiaomi 17T Pro vise plutôt ceux qui en demandent beaucoup à leur smartphone

Le Xiaomi 17T Pro suit une logique différente. Ici, Xiaomi mise sur un grand écran AMOLED de 6,83 pouces, une batterie de 7 000 mAh et une recharge rapide de 100 W.

Le téléobjectif Leica avec zoom optique 5x ajoute aussi un vrai plus si vous utilisez souvent l'appareil photo. Et si vous jouez régulièrement sur mobile, sa puissance et son grand écran le rendent évidemment plus adapté que le Xiaomi 17.

Dans ce cas, vous pouvez également jeter un œil à notre sélection des meilleurs smartphones gaming. Le 17T Pro y côtoie des modèles encore plus spécialisés, ce qui permet de voir jusqu'où il peut aller face aux références pensées d'abord pour le jeu.

Le POCO X8 Pro est celui à regarder si vous voulez rester sous les 400 €

Le POCO X8 Pro descend beaucoup plus bas en prix que les deux modèles précédents. Il conserve pourtant une fiche technique très solide avec une puce Dimensity 8500 Ultra, un écran AMOLED 120 Hz, une batterie de 6 500 mAh et une recharge rapide de 100 W.

Si votre budget se situe autour de 400 €, c'est probablement le modèle de cette opération à regarder en priorité. Mais ne vous arrêtez pas à Xiaomi, par exemple notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 € permet de voir ce que proposent les autres marques pour la même enveloppe.

C'est particulièrement utile sur cette tranche de prix, où quelques dizaines d'euros peuvent vous faire passer d'un modèle à un autre sans forcément perdre sur l'écran, l'autonomie ou les performances.

L’opération Halloween de Xiaomi se termine le 2 novembre à 9 h 59. Si la marque baisse franchement ses prix, certains revendeurs peuvent encore faire mieux sur les mêmes modèles. Alors n'hésitez pas à utiliser notre comparateur dédié aux smartphones de Xiaomi.