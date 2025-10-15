Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G : un smartphone complet à moins de 175 €

Un smartphone complet à prix mini, parfait pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil fiable, capable de suivre une utilisation quotidienne intense et de capturer des photos de qualité.

Pourquoi le Redmi Note 14 Pro 4G est intéressant

Malgré son tarif abordable, le Redmi Note 14 Pro 4G propose des caractéristiques très solides, et il ne faut pas avoir peur du termes milieu de gamme, qui s'est vu revaloriser ses dernières années :

Écran AMOLED 6,67 pouces avec résolution 1,5K et 120 Hz, fluide, coloré, précis.

avec résolution 1,5K et 120 Hz, fluide, coloré, précis. Processeur MediaTek Helio G100-Ultra , idéal pour les applications quotidiennes et les jeux mobiles pas trop lourds.

, idéal pour les applications quotidiennes et les jeux mobiles pas trop lourds. 8 Go de RAM et 256 Go de stockage , largement suffisant pour toutes vos applications et fichiers multimédias.

, largement suffisant pour toutes vos applications et fichiers multimédias. Appareil photo principal 200 MP pour des photos détaillées et nettes, même en basse luminosité.

pour des photos détaillées et nettes, même en basse luminosité. Batterie 5500 mAh avec charge rapide 45W pour une autonomie prolongée.

Détails techniques et pour qui ce smartphone est adapté

Le Redmi Note 14 Pro 4G se destine à ceux qui souhaitent un smartphone polyvalent et fiable sans se ruiner :

Utilisateurs souhaitant un bon équilibre entre performance et autonomie. Amateurs de photo qui veulent une belle qualité d'image à tarif compétitif. Personnes recherchant un grand écran lumineux et fluide pour vidéos et jeux.

Points forts et atouts pratiques