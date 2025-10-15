Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G : un smartphone complet à moins de 175 €

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G est actuellement disponible à seulement 174 € sur Cdiscount. Une occasion rare de mettre la main sur un smartphone performant et bien équipé, sans exploser son budget.

Rémi Deschamps - publié le 15/10/2025 à 17h45
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

Un smartphone complet à prix mini, parfait pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil fiable, capable de suivre une utilisation quotidienne intense et de capturer des photos de qualité.

Pourquoi le Redmi Note 14 Pro 4G est intéressant

Malgré son tarif abordable, le Redmi Note 14 Pro 4G propose des caractéristiques très solides, et il ne faut pas avoir peur du termes milieu de gamme, qui s'est vu revaloriser ses dernières années :

  • Écran AMOLED 6,67 pouces avec résolution 1,5K et 120 Hz, fluide, coloré, précis.
  • Processeur MediaTek Helio G100-Ultra, idéal pour les applications quotidiennes et les jeux mobiles pas trop lourds.
  • 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, largement suffisant pour toutes vos applications et fichiers multimédias.
  • Appareil photo principal 200 MP pour des photos détaillées et nettes, même en basse luminosité.
  • Batterie 5500 mAh avec charge rapide 45W pour une autonomie prolongée.
 

Détails techniques et pour qui ce smartphone est adapté

Le Redmi Note 14 Pro 4G se destine à ceux qui souhaitent un smartphone polyvalent et fiable sans se ruiner :

  1. Utilisateurs souhaitant un bon équilibre entre performance et autonomie.
  2. Amateurs de photo qui veulent une belle qualité d'image à tarif compétitif.
  3. Personnes recherchant un grand écran lumineux et fluide pour vidéos et jeux.
 

Points forts et atouts pratiques

✅ Points forts

  • Interface MIUI intuitive et personnalisable
  • Connectivité complète (4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC)

⚠️ À savoir

  • Pas de 5G, limité à la 4G
  • Performances optimales mais moins adaptées aux jeux très gourmands
 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A17
Guide d'achat

Quel smartphone s'offrir en octobre ? Notre sélection pour tous les budgets

13/10/2025
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones photo de fin 2025 : iPhone, Samsung, Pixel et alternatives

12/10/2025
Honor Magic6 Pro
Guide d'achat

Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour arriver à Noël sans avoir recharger (ou presque)

12/10/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Black Friday 2025 ? : Pas besoin de l'attendre, voici les smartphones à surveiller dès maintenant

11/10/2025