Xiaomi Redmi Note 14 Pro à moins de 200 € : un smartphone ultra durable d'après cette étude

En cette fin d'année 2025, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro ne se contente plus d'être un succès commercial ; il devient une référence de résilience. Une étude récente souligne la durabilité exceptionnelle des smartphones de Xiaomi, un argument de poids.

Rémi Deschamps - publié le 28/12/2025 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Une étude récente souligne la durabilité exceptionnelle des smartphones de Xiaomi, un argument de poids.

 

Un concentré de puissance et de robustesse

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro nous propose une fiche technique équilibrée. Son large écran de 6,67 pouces à 120 Hz offre une fluidité égale à ce que l'on trouve sur du haut de gamme, tandis que son capteur photo principal de 200 mégapixels fait un excellent travail, surtout pour ce prix.

 

Côté performances, ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage garantissent une utilisation robuste. 

Pour ceux qui souhaitent comparer, la gamme complète des smartphones Xiaomi confirme que ce modèle Pro est sans doute l'un des meilleurs compromis actuel entre endurance et prix bas.

✅ Points forts

  • Capteur photo 200 Mpx très performant
  • Stockage de 256 Go
  • Excellente durabilité

⚠️ À considérer

  • Dimensions imposantes en main
  • Chargeur parfois vendu séparément

L'offre de Noël : une opportunité à saisir

Affiché à partir de 182,78 € chez Cdiscount, le Redmi Note 14 Pro est le cadeau idéal. Avec l'option de paiement en plusieurs fois, s'équiper d'un smartphone durable et moderne n'a jamais été aussi simple.

Livraison gratuite, expédition régionale sécurisée et prix sous la barre des 190 €.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
