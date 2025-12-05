Coup de massue dans l'univers smartphone : d'après cette étude, les marques les plus fiables seraient chinoises

Sur 1267 utilisateurs interrogés par 60 Millions de consommateurs, les résultats sont sans appel, les marques chinoises sont les plus fiables, tandis qu’Apple, pourtant réputé pour sa robustesse, chute à la neuvième place... Un séisme dans ce marché où la durabilité a longtemps été associée aux constructeurs historiques.

Ajoutons, pour les plus sceptiques, que l'échantillonnage de 1267 répondants est d'une taille suffisante pour refléter les usages français. Cela se détermine à l'aide de deux outils théoriques : la formule de Schwartz qui permet de déterminer une marge d’erreur, ici de ±2,7 %, ce qui donne un intervalle de confiance de 95 % si l’on applique la courbe de Gauss, notre deuxième outil.

Statistiquement, les résultats que nous allons vous présenter sont fiables.

Un podium 100 % chinois

Le premier constat est simple, mais saisissant, ce sont les smartphones Xiaomi qui arrivent en tête avec un taux de fiabilité de 94,1 %. Il est suivi de Oppo (92,2 %) puis Honor (91,8 %). Juste derrière, OnePlus atteint 91,7 %. Seul Sony, avec la troisième place à 92,2%, n'est pas un constructeur chinois.

Selon l’étude, la fiabilité correspond à la proportion d’appareils n’ayant jamais connu de panne. Et dans cette catégorie, les fabricants chinois s’en sortent remarquablement bien.

Cette performance s’explique en partie par leur capacité industrielle, ils produisent des centaines de millions de smartphones par an, affinant au passage leur maîtrise des chaînes de production et du contrôle qualité. On peut également imaginer que l'omniprésence de Samsung et Apple à l'internationale pousse les marques concurrentes à se dépasser en matière de qualité.

Pour ceux qui souhaitent approfondir les critères techniques à surveiller, sachez qu'aujourd'hui il existe une étiquette énergétique, qui contient notamment l'indice de réparabilité.

Quand Google décroche, Apple déçoit et Sony résiste

Le bas du classement réserve également des surprises. Google ferme quasiment la marche avec un taux de fiabilité de 84,3 %, presque 10 points derrière Xiaomi. L’étude mentionne notamment des baisses d’autonomie importantes sur plusieurs modèles après des mises à jour logicielles, un sujet déjà pointé du doigt par des associations de consommateurs.

Apple, de son côté, se retrouve seulement neuvième avec 91 %. Une position inattendue pour un constructeur qui revendique traditionnellement une excellente qualité produit. Selon les utilisateurs interrogés, ce sont surtout des soucis de batterie et de connectivité qui pèsent dans la balance, même si la marque conserve de bons retours en matière d’ergonomie et de qualité d’écran.

À l’inverse, Sony, pourtant bien moins présent sur le marché français, affiche un solide 92,2 %, notamment grâce à une autonomie jugée exemplaire et une bonne durabilité générale.

Prix, pannes et satisfaction : les enseignements clés

L’étude révèle qu’en dessous de 100 €, 13 % des smartphones tombent en panne dans les deux premières années, un taux bien plus élevé que dans les gammes supérieures. Les modèles entre 300 et 500 €, le milieu de gamme, sont ceux qui connaissent le moins de défaillances (7 à 8 %).

L’origine des pannes rapportées se répartit ainsi :

31 % : écran

: écran 19 % : batterie

: batterie 9 % : touches ou clavier

: touches ou clavier 8 % : problèmes de réseau

: problèmes de réseau 7 % : son

: son 15 % : origine inconnue

En matière de satisfaction globale, Xiaomi, Oppo et Sony dominent également, dépassant régulièrement les 8/10 sur la qualité d’écoute, l’autonomie et la fluidité. Google clôt encore la marche, tandis que Motorola obtient des scores particulièrement bas sur l’ergonomie.

Un avertissement pour l'industrie et un signal fort pour les consommateurs

L’étude démontre assez clairement qu'il y a une domination chinoise dans le secteur du smartphone et qu'elle ne tient pas uniquement au rapport qualité-prix, mais bien à une fiabilité réelle, mesurée et constatée par les utilisateurs.

Les marques autrefois perçues comme « bas de gamme » rivalisent désormais avec, et parfois dépassent, les constructeurs historiques.

Et à l’heure où les pannes coûtent cher et où la réparabilité devient un véritable enjeu pour garder son smartphone le plus longtemps, ces résultats pourraient bien finir par redistribuer les cartes du marché français en poussant les consommateurs à se tourner vers des marques moins habituelles.