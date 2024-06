ZTE dévoile le Voyage 3D, un smartphone avec écran 3D sans lunettes à partir d’un peu plus de 200 dollars

La 3D sur mobile, ce n’est pas nouveau. Plusieurs marques ont déjà proposé dans le passé des smartphones embarquant des écrans capables d’afficher des images 3D. L’un des plus connus est le LG Optimus 3D. Finalement, cela n’a pas remporté un succès commercial malgré une prouesse technologique très intéressante. Une bonne dizaine d’années plus tard, on reparle d’écran 3D sans lunette pour un smartphone avec la marque ZTE qui vient de présenter au salon MWC de Shanghai, le Voyage 3D.

Fonctionnant sous Android 13 avec l'interface MyOS 13, le Voyage 3D est équipé d'un écran LCD IPS de 6,58 pouces offrant une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Sa particularité réside donc dans sa technologie d'affichage 3D Neovision 3D Anytime, qui s'appuie sur un suivi oculaire stéréoscopique avec un angle de vision de 60 degrés pour projeter des images avec une profondeur simulée, créant ainsi un effet 3D sans nécessiter de lunettes spéciales. ZTE travaille en collaboration avec la plateforme vidéo chinoise Migu Video pour proposer davantage de contenus 3D adaptés. Autant le LG Optimus 3D avait la chance d'embarquer un double capteur photo au dos permettant de tourner ses propres vidéos en relief. Ici, ce n'est pas le cas. Il faut donc s'en remettre à des partenaires tiers pour les contenus.

Un smartphone 3D accessible au grand public

Avec un prix de départ de seulement 1499 yuans en Chine, soit environ 206 dollars, le ZTE Voyage 3D vise à démocratiser l'accès aux smartphones avec écran 3D sans lunettes. Malgré son positionnement tarifaire abordable, l'appareil propose des caractéristiques qui correspondent à un appareil d’entrée de gamme. En effet, sous le capot, le ZTE Voyage 3D est animé par un chipset Unisoc T760 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 33W assure l'autonomie de l'appareil. Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels à l'arrière et un capteur frontal de 5 mégapixels pour les selfies. Le smartphone tourne sous Android 13 avec l'interface maison MyOS 13.

Le ZTE Voyage 3D est proposé en coloris Star Black. Il est d'ores et déjà disponible à la vente en Chine. Reste à voir si cette nouvelle tentative saura séduire le grand public et si l'expérience 3D proposée sera à la hauteur des attentes.