NR-NTN : Tout comprendre sur la connexion satellite directe pour smartphones

« Logique », c’est ce qu’aurait sans doute conclu Monsieur Spock avec son stoïcisme rationaliste en apprenant le rachat de Globalstar par Amazon, car la guerre des étoiles ne se joue plus seulement à coup de fusées, mais à coups de fréquences. (Nous n'avons pas peur de faire référence à Star Trek et Star Wars dans la même phrase !)

En effet, ce mouvement stratégique de la part d'Amazon vise à rattraper SpaceX dans la course à la connectivité globale. Et on peut dire que l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de déployer le NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Network), une technologie qui permet à votre téléphone de capter un signal satellite !

L'enjeu technique : Le standard NR-NTN est le chaînon manquant entre les réseaux terrestres et l'espace. Il permet aux smartphones de demain de basculer sur un satellite dès que les antennes classiques disparaissent. La promesse d'une couverture totale, partout, tout le temps, même en antarctique.

Une technologie capable de remplacer nos forfaits mobiles ?

Si la promesse d'être connecté même au sommet du Mont Blanc est « séduisante », ou en tout cas est assez évocatrice dans sa façon de casser les limites de nos technologies actuelles, peut-on pour autant imaginer résilier son forfait 4G ou 5G classique à terme ? La réponse est nuancée.

En réalité, la physique impose ses limites, car le débit offert par une connexion satellite directe vers un smartphone est aujourd'hui bien plus faible que celui d'une antenne au coin de votre rue.

On parle ici de quelques mégabits par seconde partagés entre de nombreux utilisateurs. C'est suffisant pour envoyer un message, passer un appel ou consulter une carte de randonnée, mais encore trop limité pour du streaming vidéo intensif ou du jeu en ligne.

Le réseau spatial est un outil qu'il faut voir pour le moment comme un filet de sécurité, mais il ne possède pas encore la puissance nécessaire pour encaisser le trafic urbain mondial.

Avec une météo capricieuse, le signal peut-il traverser les nuages ?

Un filet de sécurité, certes, mais, et c'est une question légitime, si un simple orage peut perturber votre réception TV par satellite, qu'en est-il d'un smartphone ?

Ici, tout est une question de fréquence. Contrairement aux antennes paraboliques qui utilisent des ondes très hautes et sensibles à la pluie, le NR-NTN s'appuie sur des bandes de fréquences plus basses.

Ces ondes sont beaucoup plus robustes. Elles traversent les nuages, la pluie et même un feuillage léger sans problème. C'est pour cette raison que votre futur smartphone pourra envoyer un message de détresse dans de très nombreuses situations.

En revanche, ce confort a un prix, car ces ondes « tous-terrains » transportent beaucoup moins d'informations, ce qui confirme une fois de plus que l'espace restera un complément et non un substitut à la fibre pour vos marathons de streaming.

Apple, le pionnier de la connexion d'urgence par satellite

Si Amazon et SpaceX se battent aujourd'hui pour l'hégémonie du signal, il ne faut pas oublier qu'Apple a été le premier à démocratiser cette technologie auprès du grand public. Dès 2022, avec l'iPhone 14, la firme à la pomme a lancé son service de « SOS d'urgence via satellite », s'appuyant déjà sur l'infrastructure de Globalstar.

L'approche Apple : Contrairement à la vision d'Amazon qui vise une connectivité plus large, la solution d'Apple est restée volontairement très ciblée. Elle ne permet que des échanges de messages critiques avec les secours ou le partage de localisation via l'application « Localiser ».

Apple a d'ailleurs investi des centaines de millions de dollars pour sécuriser l'accès au réseau de Globalstar, forçant ses concurrents à réagir. Le rachat de Globalstar par Amazon change cependant la donne : Apple passe du statut de "client privilégié" à celui de voisin de palier de son plus grand rival.

Avec l'arrivée massive du NR-NTN, l'enjeu pour les prochaines années est de dépasser ce stade du simple « bouton d'urgence » pour transformer nos smartphones en appareils réellement capables de maintenir une connexion data constante, portant l'essai transformé par Apple en un standard de communication universel.

Vers la fin du roaming et des frontières numériques ?

Voilà une des grandes questions qui agitent les régulateurs, « la connexion satellite peut-elle outrepasser les opérateurs nationaux ? »

Théoriquement, le NR-NTN pourrait permettre de voyager d'un continent à l'autre sans jamais changer de carte SIM, ni payer de frais de roaming.

Amazon, avec sa force de frappe mondiale, aurait probablement le potentiel pour devenir un véritable opérateur universel.

Toutefois, la réalité juridique est plus complexe !

Chaque État reste maître de ses fréquences et Amazon devra obtenir des licences locales pour émettre sur chaque territoire. Il est donc plus probable que cette technologie serve de « roaming universel de secours » pour les données critiques (SMS, appels d'urgence, localisation) plutôt que de remplacer votre enveloppe de data massive pour regarder des séries à l'autre bout du monde.

Le satellite viendrait alors compléter votre forfait actuel via des accords de partenariat, garantissant une continuité de service là où les réseaux terrestres s'arrêtent.

Zones blanches : un remède pour une maladie déjà en voie de disparition

L'argument principal d'Amazon est la suppression des zones blanches, mais force est de constater que ces dernières deviennent rares, particulièrement en France où le déploiement de la 4G et de la 5G a couvert l'immense majorité du territoire.

Cette technologie s'adresse donc surtout aux aventuriers, aux professionnels en zone isolée ou aux pays disposant d'infrastructures terrestres moins denses.

Le NR-NTN doit être vue comme un complément indispensable plutôt que comme un remplacement. C'est une sécurité supplémentaire qui garantit que vous ne serez jamais totalement isolé.

C'est contre-intuitif quand on voit les investissements colossaux, mais pour l'instant l'espace servira surtout à boucher les derniers trous d'un réseau terrestre déjà ultra-performant.

✅ Les bénéfices attendus Couverture universelle : Plus aucune zone de silence radio sur la planète.

Plus aucune zone de silence radio sur la planète. Secours : Une connectivité garantie même en cas de panne des réseaux terrestres.

Une connectivité garantie même en cas de panne des réseaux terrestres. Standardisation : Fonctionne avec les futurs smartphones sans accessoires. ⚠️ Les limites réelles Débits : Très loin des performances de la fibre ou de la 5G urbaine.

Très loin des performances de la fibre ou de la 5G urbaine. Obstacles : Nécessite une vue dégagée vers le ciel (difficile en intérieur).

Nécessite une vue dégagée vers le ciel (difficile en intérieur). Coût : Le prix de l'accès satellite pourrait rester une option payante.

Si le rachat de Globalstar par Amazon n'aura probablement pas immédiatement un effet visible au quotidien, il marque une étape cruciale pour l'autonomie de nos appareils

Le NR-NTN ne va pas transformer votre smartphone en USS Enterprise ou Faucon Millenium (selon vos préférences de saga), mais il va le rendre invulnérable aux zones blanche si vous décidez de partir en Amazon-ie.

C'est un équilibre global qui se dessine entre le ciel et la terre, à un endroit « où nul personne n'est jamais allé ».

Si l'espace devient le nouveau pylône relais de nos smartphones, la prochaine révolution ne sera peut-être pas dans la vitesse, mais dans l'ubiquité totale du signal.

Space-Lexique : les termes à retenir NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Network) : Le standard mondial qui permet aux réseaux 5G de communiquer directement avec des satellites sans matériel spécial.

Le standard mondial qui permet aux réseaux 5G de communiquer directement avec des satellites sans matériel spécial. Bandes L et S : Fréquences radio basses utilisées par Globalstar. Elles sont moins rapides que la fibre mais extrêmement robustes face aux obstacles (pluie, nuages).

Fréquences radio basses utilisées par Globalstar. Elles sont moins rapides que la fibre mais extrêmement robustes face aux obstacles (pluie, nuages). Globalstar : Constellation de satellites en orbite basse, désormais partenaire majeur d'Amazon et Apple pour la communication d'urgence.

Et maintenant ? La guerre des constellations

Le rachat de Globalstar par Amazon n'est que la première salve d'une bataille qui va durer toute la décennie. En face, SpaceX et son projet « Direct to Cell » avec T-Mobile aux États-Unis n'ont pas l'intention de céder un pouce de terrain spatial.

La véritable question n'est plus de savoir si nous serons connectés partout, mais à quel prix. Est-ce que ce service restera une option d'urgence gratuite, comme le propose actuellement Apple, ou deviendra-t-il un argument de vente pour des abonnements « Premium » chez Amazon ou les opérateurs historiques ?

Une chose est sûre, c'est qu'en en 2026, l'écran de notre smartphone ne regarde plus seulement vers les antennes relais de nos villes, mais lève définitivement les yeux vers les étoiles.

La fin des zones blanches est proche, mais elle marquera peut-être le début d'une nouvelle dépendance technologique envers les géants du ciel.