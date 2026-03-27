48h d’autonomie réelle : on a testé les 3 seuls smartphones qui ne vous lâcheront pas durant un week-end prolongé

Commençons ce comparatif par détailler les caractéristiques techniques des trois appareils sur le plan de l’autonomie. Sachez donc que le Honor Magic8 Lite embarque une batterie d’environ 7500 mAh, ce qui lui permet de tenir très facilement deux jours en usage modéré à intensif. Le Samsung Galaxy A56 propose une batterie proche de 5000 mAh, offrant également une excellente endurance, souvent suffisante pour atteindre les 48 heures selon les usages.

L’iPhone 17 Pro Max, malgré une batterie plus modeste d’environ 4400 mAh, compense grâce à l’optimisation logicielle d’iOS et de sa puce, ce qui lui permet d’approcher ces deux jours d’utilisation dans certains cas.

Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie varie selon les usages.

En matière de recharge, le Honor Magic8 Lite propose une recharge rapide autour de 66 W, le Galaxy A56 se limite à 45 W, tandis que l’iPhone 17 Pro Max offre une recharge d’environ 30 W avec recharge sans fil MagSafe autour de 15 W. Ainsi, le Honor Magic8 Lite prend l’avantage sur l’endurance brute, le Galaxy A56 propose un bon compromis, tandis que l’iPhone 17 Pro Max mise sur l’optimisation pour atteindre des résultats proches malgré une batterie plus contenue.

Lequel est le plus beau et le plus ergonomique ?

Sur le plan du design, ces trois smartphones affichent des identités bien distinctes. Le Honor Magic8 Lite adopte un module photo circulaire centré à l’arrière, regroupant les capteurs dans une disposition symétrique, avec des tranches légèrement incurvées qui favorisent la prise en main.

L’iPhone 17 Pro Max conserve une approche plus classique avec un bloc carré positionné dans l’angle supérieur gauche, intégrant trois capteurs disposés en triangle, accompagnés de capteurs supplémentaires, le tout dans un module proéminent.

Le Samsung Galaxy A56, pour sa part, reprend un design épuré avec des capteurs disposés verticalement sans véritable module, directement intégrés dans la coque arrière.

En outre, l’iPhone 17 Pro Max présente des tranches plates, tandis que le Galaxy A56 et le Honor Magic8 Lite optent pour des profils plus arrondis. En ce qui concerne les coloris, Honor propose souvent des teintes modernes comme noir, argent ou vert, Samsung mise sur des couleurs sobres comme noir, bleu ou blanc, tandis qu’Apple privilégie des finitions premium comme titane naturel, noir, bleu ou blanc.

Par ailleurs, l’iPhone 17 Pro Max est le plus grand et le plus lourd, tandis que le Honor Magic8 Lite est le plus léger et le plus fin. Le Galaxy A56 se situe entre les deux. Enfin, l’iPhone 17 Pro Max bénéficie d’une certification IP68, le Galaxy A56 propose une certification IP67, tandis que le Honor Magic8 Lite est certifié étanche IP69K pouvant résister aux hautes pressions mais également à des chutes et l’écran est particulièrement solide.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les écarts sont marqués. L’iPhone 17 Pro Max embarque la puce Apple A19 Pro, associée à 8 Go de RAM et à des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d’extension via carte micro SD. Le Samsung Galaxy A56 utilise un processeur de milieu de gamme, un Exynos 1580, avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, extensible via carte micro SD.

Le Honor Magic8 Lite s’appuie sur une puce orientée efficacité énergétique, un Snapdragon 6 Gen 4, avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, sans extension. Ainsi, en termes de puissance, l’iPhone 17 Pro Max domine nettement, suivi du Galaxy A56, tandis que le Honor Magic8 Lite privilégie l’autonomie au détriment des performances brutes.

Concernant les écrans, l’iPhone 17 Pro Max propose une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité très élevée, sur un écran plat. Le Samsung Galaxy A56 offre une dalle AMOLED d’environ 6,7 pouces avec un taux de 120 Hz, également sur un écran plat. Le Honor Magic8 Lite dispose d’un écran AMOLED d’environ 6,8 pouces avec un taux de 120 Hz, légèrement incurvé sur les bords.

Ainsi, l’iPhone 17 Pro Max propose l’écran le plus complet en termes de luminosité et de précision, suivi du Galaxy A56 pour son équilibre, tandis que le Honor Magic8 Lite reste agréable mais légèrement en retrait sur certains critères.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, l’iPhone 17 Pro Max dispose d’un système complet avec un capteur principal d’environ 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif également de 12 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels, permettant une grande polyvalence.

Le Samsung Galaxy A56 propose un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur de macro de 5 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 32 mégapixels.

Le Honor Magic8 Lite mise sur un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné de capteurs secondaires plus modestes et d’un capteur frontal de 16 mégapixels. Ainsi, l’iPhone 17 Pro Max offre les résultats les plus complets et constants, suivi du Galaxy A56 qui propose une bonne polyvalence, tandis que le Honor Magic8 Lite reste aussi un bon appareil pour faire des photos du quotidien.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G. L’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy A56 proposent du Wi-Fi 6E voire Wi-Fi 7 selon les versions, tandis que le Honor Magic8 Lite reste sur du Wi-Fi 6. Aucun des trois ne dispose de prise jack audio. En revanche, le Honor Magic8 Lite intègre un émetteur infrarouge, contrairement aux deux autres.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour le Galaxy A56 et le Honor Magic 8 Lite, tandis que l’iPhone 17 Pro Max utilise Face ID sans capteur d’empreintes.

