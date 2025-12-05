5G pour petit budget : quel smartphone choisir à moins de 400 € pour bénéficier de la 5G ?

Les trois smartphones adoptent une conception moderne avec des formats proches, mais chacun présente des spécificités notables. Commençons par le Samsung Galaxy A56 5G qui mise sur une finition en verre à l’arrière, encadrée par une bordure en aluminium, ce qui lui donne une allure plus soignée. Le module photo arrière est constitué de trois capteurs alignés verticalement dans le coin supérieur gauche. Le POCO X6 Pro 5G adopte un style plus massif avec un module photo rectangulaire imposant au dos, centré horizontalement, accueillant trois capteurs également. Le Nothing Phone (2a) se distingue par un design minimaliste et original, avec deux capteurs photo positionnés au centre dans la partie supérieure, adoptant un agencement horizontal très épuré et assez remarquable.

En termes de profil, le Galaxy A56 5G affiche une finesse remarquable avec des bords légèrement arrondis, tandis que le POCO X6 Pro est un peu plus épais avec des arêtes plus marquées. Le Nothing Phone (2a) offre quant à lui une finition plate et des lignes franches. Le POCO X6 Pro est le plus compact et le plus léger, avec un poids de 186 grammes environ. Le Nothing Phone (2a) suit avec un poids d’environ 190 grammes, tandis que le Galaxy A56 5G est le plus imposant et le plus lourd, frôlant les 199 grammes.

Côté coloris, le Galaxy A56 est disponible en plusieurs teintes sobres et élégantes telles que le noir, l'argent et le bleu. Le POCO X6 Pro se décline en noir, bleu et une version jaune vif au dos texturé. Le Nothing Phone (2a), fidèle à son identité graphique, propose des coloris noirs ou blancs dans un design semi-transparent. Notez la présence de Glyph, ces éléments lumineux qui réagissent selon les notifications reçues. Aucun autre smartphone du marché n’a cela, mis à part des modèles de la marque Nothing.

Pour ce qui est de la résistance à l’eau et à la poussière, le Galaxy A56 5G se montre le plus robuste avec une certification IP67, lui permettant une immersion temporaire dans l’eau. Le POCO X6 Pro est certifié IP54, ce qui garantit une simple protection contre les éclaboussures, ce qui est aussi le cas du Nothing Phone (2a).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue des performances, les trois smartphones proposent des configurations solides, mais les écarts de puissance sont notables. Le POCO X6 Pro 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un modèle hautement performant, notamment pour les tâches exigeantes comme les jeux ou le multitâche intensif. Il est associé à 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne pouvant atteindre 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Galaxy A56 5G embarque un processeur Exynos 1480, développé par Samsung, couplé à 8 Go de RAM, et une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Là encore, aucune extension n’est possible via carte microSD. Quant au Nothing Phone (2a), il s’appuie sur un MediaTek Dimensity 7200 Pro, un processeur de milieu de gamme convenable, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, également non extensible.

En termes de hiérarchie de puissance, le POCO X6 Pro prend nettement l’avantage grâce à son processeur plus performant et à une meilleure gestion de la mémoire. Le Galaxy A56 5G arrive en deuxième position, tandis que le Nothing Phone (2a), bien qu’efficace pour une utilisation courante, se montre légèrement moins réactif dans les situations plus intensives.

Concernant les écrans, le Galaxy A56 5G propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 1900 cd/m². Ce modèle bénéficie également de la compatibilité HDR10+, ce qui optimise les contenus vidéo. Le POCO X6 Pro 5G intègre une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une définition légèrement supérieure (QHD) et une densité de pixels plus élevée, ce qui le rend particulièrement agréable pour les contenus à haute résolution. Il propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Nothing Phone (2a) est équipé d’un écran AMOLED plat de 6,7 pouces, en Full HD+, lui aussi capable d’atteindre 120 Hz, avec une luminosité suffisante pour un usage extérieur classique, mais moins poussée que ses concurrents.

En comparant ces trois écrans, celui du Galaxy A56 5G se distingue par sa forte luminosité et sa compatibilité HDR, ce qui le rend très efficace en extérieur comme pour les contenus vidéo. L’écran du POCO X6 Pro offre une meilleure définition, donc une finesse d’affichage supérieure, le plaçant en tête pour la qualité pure. Le Nothing Phone (2a) reste très correct, mais légèrement en retrait face aux deux autres en matière de luminosité maximale et de rendu HDR. Ainsi, le POCO X6 Pro et le Galaxy A56 5G se disputent le haut du classement selon que l’on privilégie la netteté ou la luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant les capacités photo, les trois smartphones adoptent des approches différentes. Le Galaxy A56 5G est équipé d’un triple module photo arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, généralement accompagné d’un ultra-grand-angle et d’un capteur macro ou profondeur, ce qui lui donne une bonne polyvalence pour photos de paysages, portraits ou scènes variées. L’appareil avant (selfie) offre 12 mégapixels, suffisant pour des autoportraits ou des appels vidéo corrects. Le POCO X6 Pro 5G privilégie une orientation plus « générale » avec un capteur principal de 64 mégapixels, plus un ultra‑grand‑angle et un capteur secondaire (macro ou profondeur selon la version), ce qui lui confère un bon potentiel pour des clichés détaillés et une flexibilité correcte. L’appareil frontal affiche typiquement 16 mégapixels pour les selfies.

Quant au Nothing Phone (2a), il se contente d’un module arrière à double capteur — deux capteurs de 50 mégapixels (principal + ultra‑grand‑angle) — et d’un capteur selfie modeste pour un usage standard. Cette configuration donne des photos convenables pour un usage quotidien (réseaux sociaux, photos rapides), sans viser l’excellence en photographie nocturne ou en conditions exigeantes.

Sur la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, ce qui répond précisément à l’objectif initial d’un smartphone 5G abordable. À cela s’ajoute la prise en charge du Wi‑Fi 6 (norme 802.11ax) sur les trois appareils, garantissant des débits élevés en réseau local. Le Bluetooth est également présent, de même que le NFC pour des paiements sans contact ou des échanges faciles.

Pour le stockage, aucun des trois ne propose de slot microSD : le stockage interne doit donc être suffisant dès l’achat. En ce qui concerne l’audio, seul le POCO X6 Pro 5G conserve un port jack 3,5 mm — un avantage pour ceux qui utilisent des écouteurs filaires. Enfin, le lecteur d’empreinte digitale est intégré sous l’écran sur le Galaxy A56 5G et sur le POCO X6 Pro 5G, ce qui simplifie le déverrouillage.

Qu’en est‑il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les trois smartphones partagent une capacité de batterie identique de 5000 mAh, ce qui constitue une base solide pour dépasser largement une journée d’usage. Toutefois, les différences apparaissent dans la gestion de la batterie et la rapidité de recharge. Le Galaxy A56 5G offre, selon les tests, une autonomie souvent plus longue dans un usage mixte, grâce à une optimisation logicielle efficace.

Le POCO X6 Pro 5G, malgré une batterie identique, mise sur une recharge rapide grâce à une puissance de charge élevée, permettant de retrouver une grande partie de l’autonomie en peu de temps. Quant au Nothing Phone (2a), il offre une autonomie correcte pour un usage quotidien — navigation, réseaux sociaux, appels —, stable mais sans prétention de record, et la vitesse de recharge est satisfaisante pour le prix.

