Soldes : L’iPhone 16 reconditionné est-il un bon plan à faire avant l’iPhone 18 ?

Le marché du reconditionné connaît une croissance continue depuis plusieurs années. Il faut dire que plus le prix des smartphones augmente, plus nous cherchons des alternatives.

À cela s'adjoignent des enquêtes récentes qui mettent en avant ce que les utilisateurs recherchent dans un smartphone, la priorité étant accordée à l'autonomie de la batterie, à un suivi logiciel et surtout à la durabilité.

Ainsi, pour trouver un smartphone reconditionné qui corresponde à ces critères, il ne faut pas se diriger vers un appareil trop ancien, mais pas non plus trop récent. C'est pour cela qu'actuellement l'iPhone 16 est un parfait candidat, au confluent de l'iPhone 17 et du futur 18.

L’iPhone 16 : un format compact armé pour durer

Bien que l'attention médiatique se focalise un peu plus sur les modèles ultra-récents, il ne faut pas oublier que l'iPhone 16 est encore l'avant-dernier iPhone, et à ce titre, il dispose d'arguments très solides.

Son premier atout réside dans son ergonomie, car son gabarit plutôt petit offre un confort d'utilisation appréciable au quotidien, sans encombrer la main. Une chose de plus en plus rare aujourd'hui.

Sur le plan technique, l'optimisation d'Apple entre le matériel et le logiciel garantit une grande fluidité d'utilisation, malgré des caractéristiques qui, sur le papier, ne sont pas aussi impressionnantes que certains Android. Il ne faut pas s'y fier. La puce intégrée propose une réserve de puissance nécessaire pour recevoir les futures versions d'iOS durant plusieurs années.

Cette longévité logicielle assure de conserver un appareil performant, sécurisé et compatible avec les dernières applications pendant au moins 6 ou 7 ans !

CertiDeal : un processus de reconditionnement 100 % français

Pour trouver ce modèle à 614,99 €, passer par un acteur spécialisé apporte des garanties concrètes qui mettent en confiance. CertiDeal privilégie un circuit local, ce qui veut dire que l'ensemble du travail de diagnostic et de remise en état est effectué en France, directement au sein de ses ateliers.

Avant sa mise en circulation, chaque appareil subit un examen complet autour de 32 points de contrôle afin d'évaluer le bon fonctionnement de l'ensemble des composants, de la batterie à l'écran.

Et pour commander en toute tranquillité via un comparateur de smartphones reconditionnés, le spécialiste français accompagne ses ventes d'une garantie de 30 mois ainsi que d'un délai de retour de 30 jours pour tester le produit sans pression. De quoi donner confiance, un aspect qui peut bloquer de nombreux acheteurs.