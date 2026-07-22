Soldes : L’iPhone 16 reconditionné est-il un bon plan à faire avant l’iPhone 18 ?

Alors que les regards se tournent déjà vers le futur iPhone 18 et que l'iPhone 17 a occupé le devant de la scène pendant plusieurs mois, l'iPhone 16 passe un peu au second plan. Pourtant, cet appareil bénéficie encore de nombreuses années de mises à jour logicielles et illustre tout le savoir-faire de la marque californienne. Proposé à 614,99 € chez CertiDeal en version reconditionnée, il devient ainsi très intéressant pour s'équiper sur la durée.

Rémi Deschamps - publié le 22/07/2026 à 12h15
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L'iPhone 16 sur CertiDeal

Le marché du reconditionné connaît une croissance continue depuis plusieurs années. Il faut dire que plus le prix des smartphones augmente, plus nous cherchons des alternatives. 

À cela s'adjoignent des enquêtes récentes qui mettent en avant ce que les utilisateurs recherchent dans un smartphone, la priorité étant accordée à l'autonomie de la batterie, à un suivi logiciel et surtout à la durabilité

Ainsi, pour trouver un smartphone reconditionné qui corresponde à ces critères, il ne faut pas se diriger vers un appareil trop ancien, mais pas non plus trop récent. C'est pour cela qu'actuellement l'iPhone 16 est un parfait candidat, au confluent de l'iPhone 17 et du futur 18.

 

L’iPhone 16 : un format compact armé pour durer

Bien que l'attention médiatique se focalise un peu plus sur les modèles ultra-récents, il ne faut pas oublier que l'iPhone 16 est encore l'avant-dernier iPhone, et à ce titre, il dispose d'arguments très solides. 

Son premier atout réside dans son ergonomie, car son gabarit plutôt petit offre un confort d'utilisation appréciable au quotidien, sans encombrer la main. Une chose de plus en plus rare aujourd'hui.

Sur le plan technique, l'optimisation d'Apple entre le matériel et le logiciel garantit une grande fluidité d'utilisation, malgré des caractéristiques qui, sur le papier, ne sont pas aussi impressionnantes que certains Android. Il ne faut pas s'y fier. La puce intégrée propose une réserve de puissance nécessaire pour recevoir les futures versions d'iOS durant plusieurs années. 

Cette longévité logicielle assure de conserver un appareil performant, sécurisé et compatible avec les dernières applications pendant au moins 6 ou 7 ans !

CertiDeal : un processus de reconditionnement 100 % français

Pour trouver ce modèle à 614,99 €, passer par un acteur spécialisé apporte des garanties concrètes qui mettent en confiance. CertiDeal privilégie un circuit local, ce qui veut dire que l'ensemble du travail de diagnostic et de remise en état est effectué en France, directement au sein de ses ateliers. 

Avant sa mise en circulation, chaque appareil subit un examen complet autour de 32 points de contrôle afin d'évaluer le bon fonctionnement de l'ensemble des composants, de la batterie à l'écran.

Et pour commander en toute tranquillité via un comparateur de smartphones reconditionnés, le spécialiste français accompagne ses ventes d'une garantie de 30 mois ainsi que d'un délai de retour de 30 jours pour tester le produit sans pression. De quoi donner confiance, un aspect qui peut bloquer de nombreux acheteurs.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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