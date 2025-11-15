Attention... le Black Friday est imminent, et cette sélection d'iPhone reconditionné pourrait faire la différence

Les trois modèles d’iPhone de ce comparatif proposent des esthétiques distinctes et traduisent l’évolution du design chez Apple au fil des générations. L’iPhone 13 mini adopte des bords plats avec une disposition diagonale de ses deux capteurs photo arrière. Ce module est positionné dans le coin supérieur gauche, et les capteurs, légèrement proéminents, sont intégrés dans un bloc de forme carrée. Son profil plat évoque un style moderne et anguleux, repris depuis l’iPhone 12. Les coloris disponibles incluent le minuit, le rose, le bleu, le vert, le blanc (Starlight) et le rouge (PRODUCT)RED.

L’iPhone 12, bien que très proche dans la conception extérieure, présente un module photo où les deux capteurs sont disposés verticalement. Son profil est également plat, dans la continuité des modèles récents. Il est décliné en plusieurs couleurs : noir, blanc, rouge, vert, bleu et violet selon les versions disponibles.

En comparaison, l’iPhone XR affiche un design aux contours arrondis, héritage des générations précédentes. À l’arrière, un seul capteur photo est positionné dans un module discret, ce qui le distingue nettement des deux autres modèles. Les couleurs proposées sont nombreuses : noir, blanc, bleu, jaune, corail et rouge, ce qui en fait un modèle particulièrement vif en termes d’apparence.

Du point de vue des dimensions, l’iPhone 13 mini est sans conteste le plus petit et le plus léger avec une diagonale de 5,4 pouces et un poids avoisinant les 140 grammes. L’iPhone 12, avec ses 6,1 pouces, est plus large et pèse environ 164 grammes. Enfin, l’iPhone XR est le plus grand et le plus lourd du trio, avec un écran de 6,1 pouces également mais un châssis plus épais et un poids avoisinant les 194 grammes.

Concernant l’étanchéité, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 sont tous deux certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. L’iPhone XR, plus ancien, se contente d’une certification IP67, limitant la résistance à 1 mètre pendant 30 minutes. Ces différences peuvent peser dans la balance pour un usage intensif ou en extérieur.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue des performances, les écarts sont notables entre les trois modèles en raison de leur date de sortie respective. L’iPhone 13 mini intègre la puce Apple A15 Bionic. Il est disponible en versions 128, 256 ou 512 Go de stockage, couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). L’iPhone 12 est quant à lui équipé de la puce Apple A14 Bionic, également très performante mais légèrement en retrait par rapport à l’A15. Il est décliné en versions 64, 128 ou 256 Go avec la même quantité de RAM, soit 4 Go. L’iPhone XR, plus ancien, repose sur la puce Apple A12 Bionic, avec 3 Go de RAM et des options de stockage de 64, 128 ou 256 Go.

Aucun des trois modèles ne permet l’ajout d’une carte microSD, comme c’est systématiquement le cas chez Apple, ce qui signifie qu’il est important de choisir une capacité de stockage suffisante dès l’achat.

Si l’on classe ces appareils en fonction de leur puissance, l’iPhone 13 mini arrive en tête grâce à la performance de sa puce A15. Il est suivi par l’iPhone 12, dont la puce A14 reste très efficace pour tous les usages, y compris les plus exigeants. L’iPhone XR ferme la marche, convenant davantage à des usages plus classiques comme la navigation web, les réseaux sociaux ou la photographie occasionnelle.

Du côté des écrans, l’iPhone 13 mini est équipé d’une dalle OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, offrant une très haute densité de pixels et une luminosité maximale allant jusqu’à 1200 cd/m² en mode HDR. L’iPhone 12 utilise également une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une résolution légèrement supérieure de 1170 x 2532 pixels et une luminosité HDR équivalente. L’iPhone XR, en revanche, dispose d’un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces, avec une définition inférieure de 828 x 1792 pixels, ce qui se traduit par une densité de pixels moindre et une qualité d’affichage plus limitée, surtout en conditions lumineuses.

Tous les écrans sont plats, sans bords incurvés. En matière de fréquence de rafraîchissement, aucun des trois modèles ne dépasse les 60 Hz. Cela signifie qu’aucun d’eux ne propose un affichage aussi fluide que les modèles les plus récents à 120 Hz.

Ainsi, en termes de qualité d’écran, l’iPhone 13 mini se démarque par sa densité de pixels élevée, son contraste parfait grâce à l’OLED et sa luminosité. L’iPhone 12 arrive juste après avec une taille d’écran plus confortable mais des caractéristiques très proches. L’iPhone XR, en raison de sa technologie LCD et de sa résolution plus faible, reste en retrait.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les différences entre les trois modèles sont significatives, notamment en ce qui concerne la composition des modules photo et les capacités de traitement de l’image. L’iPhone 13 mini dispose à l’arrière de deux capteurs de 12 mégapixels : un capteur principal grand-angle avec une ouverture de f/1.6 et un capteur ultra grand-angle avec une ouverture de f/2.4, capable de couvrir un champ de vision de 120 degrés. Il bénéficie également d’une stabilisation optique par déplacement du capteur, technologie plus avancée que la stabilisation optique classique. À l’avant, on retrouve un capteur de 12 mégapixels, utilisé notamment pour les selfies, FaceTime ou le déverrouillage facial via Face ID.

L’iPhone 12 est lui aussi équipé d’un double module photo arrière, avec un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.6) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.4). En revanche, il ne bénéficie pas du système de stabilisation avancée par déplacement du capteur. Le capteur frontal est également de 12 mégapixels, avec une qualité d’image très correcte pour un usage courant.

L’iPhone XR, quant à lui, propose une configuration plus simple avec un seul capteur dorsal de 12 mégapixels, sans ultra grand-angle. L’ouverture est de f/1.8. Cela limite les possibilités créatives, notamment pour les prises de vue en paysage ou en intérieur. Le capteur avant est de 7 mégapixels, ce qui représente une nette différence avec les deux autres modèles, tant en définition qu’en qualité de traitement.

En comparant les capacités photographiques, l’iPhone 13 mini offre les images les plus nettes, les plus équilibrées et les plus fidèles, notamment grâce à son traitement logiciel plus poussé et ses capteurs plus évolués. L’iPhone 12 s’en sort très bien et se positionne juste derrière. L’iPhone XR, avec une configuration plus ancienne et simplifiée, arrive logiquement en dernière position.

Côté connectivité, les trois smartphones présentent des différences notables. L’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 sont compatibles avec la 5G, ce qui leur assure une longévité accrue sur le plan des performances réseau. L’iPhone XR, plus ancien, se limite à la 4G. En matière de Wi-Fi, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 prennent en charge la norme Wi-Fi 6 (802.11ax), alors que l’iPhone XR se limite au Wi-Fi 5 (802.11ac). Tous les modèles sont compatibles Bluetooth 5.0, disposent de la technologie NFC pour les paiements sans contact, et utilisent Face ID pour le déverrouillage facial, ce qui signifie qu’aucun ne dispose de lecteur d’empreintes digitales ni de bouton physique en façade.

Aucun des trois iPhone ne possède de prise jack audio 3,5 mm, conformément aux choix de design adoptés par Apple depuis plusieurs générations. Aucun ne propose non plus d’émetteur infrarouge. Le connecteur reste Lightning sur tous les modèles. Ainsi, pour une connectivité moderne et pérenne, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 constituent les meilleures options, avec un net avantage pour le 13 mini en termes de technologies internes plus récentes.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les trois iPhone de ce comparatif affichent des performances assez variables, notamment en raison de la taille de la batterie, de l’optimisation logicielle et de la technologie d’affichage. L’iPhone XR, bien qu’ancien, possède la plus grande batterie parmi les trois, avec une capacité proche de 2 942 mAh. Grâce à son écran LCD moins énergivore que l’OLED en certaines conditions et à un processeur moins gourmand, il peut offrir une autonomie correcte en usage modéré.

L’iPhone 12 est équipé d’une batterie de 2 815 mAh, ce qui est légèrement en dessous de celle du XR. Cependant, son processeur plus performant et l’écran OLED compensent en partie cette différence, surtout pour les usages multimédias. L’iPhone 13 mini, quant à lui, possède la batterie la moins capacitaire, aux alentours de 2 406 mAh. Toutefois, grâce à l’efficacité énergétique de la puce A15 Bionic et aux optimisations logicielles d’iOS, il parvient à offrir une autonomie suffisante pour une journée d’usage modéré. Il reste toutefois le modèle le plus fragile en termes d’autonomie sur des usages intensifs, notamment du fait de sa petite taille qui limite la place disponible pour une batterie plus grande.

Concernant les vitesses de recharge, tous les modèles prennent en charge la recharge rapide via câble Lightning, mais les puissances maximales varient. L’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 peuvent accepter jusqu’à 20 W en filaire, permettant de récupérer environ 50 % de batterie en une trentaine de minutes. L’iPhone XR, un peu plus limité, plafonne à environ 15 W.

En matière de recharge sans fil, les trois modèles sont compatibles avec la norme Qi. L’iPhone XR se limite à une recharge d’environ 7,5 W. Les iPhone 12 et 13 mini, quant à eux, sont compatibles avec MagSafe, le système magnétique d’Apple, permettant une recharge sans fil plus rapide jusqu’à 15 W (12 W pour le 13 mini, en raison de sa taille). Cela offre une certaine souplesse d’usage, notamment avec les accessoires MagSafe comme les chargeurs ou supports.