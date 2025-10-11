Black Friday 2025 ? : Pas besoin de l'attendre, voici les smartphones à surveiller dès maintenant

Sur le plan du design, les trois modèles adoptent des approches distinctes. L’iPhone 17 conserve une allure assez plate, avec des bords droits et un dos en verre (ou alliage selon finition). Il est proposé en cinq couleurs : noir, lavande, bleu clair (mist blue), vert sauge (sage) et blanc. Les capteurs photo arrière sont disposés sur un îlot un peu proéminent, dans un module rectangulaire, où l’on trouve les deux caméras (Main + ultra grand‑angle) et un espace pour le téléscope virtuel (zoom 2x via recadrage). Le profil mesure environ 7,95 mm d’épaisseur, et le téléphone pèse 177 g. L’iPhone 17 est certifié IP68 (résistance à la poussière et à l’eau jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes) comme la majeure partie des iPhones haut de gamme récents.

Le Galaxy S25 Ultra adopte un design plus massif et imposant. Son profil est légèrement arrondi sur les côtés pour offrir une prise en main plus confortable, mais l’ensemble reste volumineux. Les capteurs photo arrière sont intégrés dans un grand module rectangulaire couvrant une portion importante du dos ; le module contient le capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand‑angle, un téléobjectif et d’autres capteurs auxiliaires. Le Galaxy S25 Ultra mesure 162,8 mm x 77,6 mm x 8,2 mm et pèse 218 g. Il est plus épais et plus lourd que l’iPhone 17. Il est aussi certifié IP68, ce qui lui assure une belle résistance à l’eau et à la poussière.

Enfin, le Google Pixel 10 propose un design légèrement plus compact (ce qui en fait le modèle le plus petit du trio) : il mesure 152,8 x 72,0 x 8,6 mm et pèse 204 g. Le dos présente la fameuse barre photo typique des Pixels, intégrée horizontalement à mi‑hauteur du châssis, où se logent les différents capteurs. Le profil est plat sur les faces avant et arrière, mais les bords légèrement arrondis. Le Pixel 10 est proposé en quatre coloris : Obsidian (noir), Frost (blanc givré), Indigo et Lemongrass. Concernant l’étanchéité, je n’ai trouvé pour le moment aucune confirmation officielle (norme IP) pour le Pixel 10 dans les fiches accessibles publiquement, ce qui laisse planer un doute sur sa résistance à l’eau.

Par comparaison, le plus petit des trois en dimensions est le Pixel 10 ; le plus grand est sans conteste le Galaxy S25 Ultra. Quant au poids, le plus léger est l’iPhone 17 (177 g) et le plus lourd est le Galaxy S25 Ultra (218 g), avec le Pixel 10 au milieu (204 g). En matière d’étanchéité, l’iPhone 17 et le Galaxy S25 Ultra ont l’avantage d’une certification IP68, tandis que le Pixel 10 n’a pas encore de confirmation claire.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance, chaque constructeur mise sur sa puce phare. L’iPhone 17 embarque le processeur A19, avec configuration de cœurs comprenant deux cœurs à haute performance et quatre cœurs à efficacité. En mémoire, Apple indique généralement des capacités prises en charge, mais dans ses fiches publiques l’iPhone 17 est proposé avec une capacité de stockage unique de 256 Go (sans mention explicite de RAM). Le modèle n’autorise pas d’extension via microSD, comme c’est la norme pour Apple.

Le Galaxy S25 Ultra est motorisé par la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Selon les marchés, le S25 Ultra est proposé avec 12 Go ou 16 Go de RAM, et des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To. Comme à l’habitude chez Samsung, le stockage n’est pas extensible via microSD sur la série Ultra.

Pour le Pixel 10, il semble que Google ait opté pour le Tensor G5 (issus de rapports des médias technologiques) pour cette génération. En ce qui concerne la RAM, les fiches indiquent que les modèles Pixel 10 pourraient être proposés en versions 12 Go ou 16 Go de RAM, avec des options de stockage à 128 Go, 256 Go, voire au-delà pour les versions supérieures. De même, aucun slot microSD n’est prévu, conformément à la tradition des Pixel.

Pour classer les mobiles par ordre de puissance attendue (du plus puissant au moins puissant), on pourrait envisager l’ordre suivant : Galaxy S25 Ultra (avec Snapdragon 8 Elite, configuration RAM/stock généreuse), iPhone 17 (puissance d’un A19 bien optimisé dans l’écosystème iOS), puis Pixel 10 (Tensor G5 — performant mais souvent un peu derrière les Snapdragon haut de gamme dans certains benchmarks).

L’iPhone 17 embarque un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, avec technologie ProMotion (rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz). La luminosité habituelle atteint 1 000 cd/m², tandis que le pic HDR monte à 1600 cd/m², et en extérieur jusqu’à 3 000 cd/m². L’écran est plat, sans incurvation, ce qui rend l’affichage plus simple et sans déformations aux bords.

Le Galaxy S25 Ultra est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en format QHD+ (résolution d’environ 1440 x 3120), avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz. Samsung annonce également des technologies comme Vision Booster pour améliorer la visibilité en extérieur selon l’éclairage ambiant. Le pic de luminosité atteint des niveaux importants. L’écran est légèrement incurvé sur les bords, conférant une impression immersive mais susceptible de reflets ou distorsions selon l’angle.

Pour le Pixel 10, l’écran est un OLED baptisé « Actua display » de 6,3 pouces, au ratio 20:9, avec une résolution de 1080 x 2424 (densité ~422 ppi). Le taux de rafraîchissement est variable entre 60 Hz et 120 Hz (Smooth Display). La luminosité en mode HDR atteint jusqu’à 2000 cd/m², tandis que le pic extérieur grimpe à 3000 cd/m² dans certaines conditions. L’écran est plat, sans courbure.

Si l’on compare la qualité d’écran, on pourrait classer en priorité le Galaxy S25 Ultra pour sa grande diagonale, sa définition QHD+ et son taux de rafraîchissement élevé avec adaptabilité — un compromis très haut de gamme. En second, l’iPhone 17 offre une excellente fluidité avec son ProMotion 120 Hz et une luminosité bien calibrée dans l’écosystème Apple. En troisième position, le mobile Google bien que très bon pour un appareil de sa catégorie, est un peu limité par sa résolution Full HD+ plutôt que QHD, ce qui le place derrière les deux autres en termes de finesse de rendu. Toutefois, pour un usage quotidien, le Pixel 10 reste très compétitif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant la photographie, l’iPhone 17 propose un système à double capteur arrière : un capteur principal de 48 mégapixels (Fusion Main) et un capteur ultra grand‑angle de 48 mégapixels (Fusion Ultra Wide). Pour le zoom, Apple utilise une approche de recadrage pour offrir un « téléobjectif virtuel » 2x avec qualité optique. À l’avant, l’iPhone 17 dispose d’un capteur de 18 mégapixels pour les selfies, intégrant la fonction Center Stage pour recentrer l’image automatiquement lors des appels vidéo.

Le Galaxy S25 Ultra a un système photo plus généreux : il embarque un capteur principal de 200 mégapixels comme point central, auquel s’ajoutent un ultra grand‑angle et plusieurs téléobjectifs (téléobjectif à zoom élevé, capteurs auxiliaires). Pour le capteur frontal, Samsung indique une caméra de 12 mégapixels pour les selfies.

De son côté, le Pixel 10 innove en apportant un triple capteur arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand‑angle de 13 mégapixels, et un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels pour le zoom optique. Le capteur frontal n’est pas toujours mentionné explicitement, mais dans les annonces Google il est plausible qu’il s’agisse d’un capteur classique intégré dans le trou d’écran ou la découpe frontale.

En comparant les capacités photographiques, le Galaxy S25 Ultra, avec son capteur de 200 mégapixels et ses multiples zooms, offre le plus de latitude en zoom et en traitement, ce qui en fait le plus polyvalent pour des clichés variés. L’iPhone 17 propose des photos très fiables avec un excellent traitement, en particulier dans l’écosystème Apple, donc il pourrait être le plus sûr pour un usage équilibré. Le Pixel 10 mise sur la qualité logicielle de Google, et offre une belle polyvalence avec son triple module ; il pourrait surpasser l’iPhone dans certains cas (notamment en traitement IA), mais dans les situations extrêmes (zoom très poussé, haute résolution), le S25 Ultra aura l’avantage.

En matière de connectivité, l’iPhone 17 prend en charge le Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, et intègre la puce Ultra Wideband (UWB) pour les fonctions de localisation et d’interactions avec d’autres appareils Apple. Il propose aussi le NFC pour Apple Pay. L’iPhone 17 n’a pas de prise audio jack (comme pour les modèles récents). Le lecteur d’empreintes est absent : Apple continue de s’appuyer sur Face ID (reconnaissance faciale).

Le Galaxy S25 Ultra offre une connectivité complète : Wi‑Fi 7, Bluetooth (version avancée selon Samsung), NFC, USB‑C pour les échanges de données et la charge, ainsi que UWB (selon modèle) pour certaines fonctions de géolocalisation. Il n’y a pas de prise audio jack non plus. Le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran (capteur optique ou ultrasonique selon variantes), ce qui est aujourd’hui la norme sur les modèles haut de gamme Android.

Pour le Pixel 10, les connectivités attendues incluent Wi‑Fi (probablement Wi‑Fi 7), Bluetooth, NFC, et USB‑C. Les fiches Google ne mentionnent pas explicitement une prise audio jack, donc il semble probable qu’elle soit absente. Le lecteur d’empreintes pourrait se trouver sous l’écran (comme chez de nombreux modèles contemporains), mais je n’ai pas trouvé de confirmation officielle dans les fiches accessibles. Enfin, une éventuelle puce infrarouge (télécommande IR) ne semble pas figurer dans les annonces publiques pour ces modèles.

Qu’en est ‑ il de l ’ autonomie et des capacit é s de recharge ?

En termes de batterie, les informations les plus fiables concernent le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10. Le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, ce qui est dans la moyenne haute pour un smartphone premium. Quant au Pixel 10, plusieurs rapports indiquent une capacité de batterie de 4 970 mAh pour le modèle standard. Pour l’iPhone 17, Apple ne communique pas toujours explicitement la capacité en mAh dans ses fiches grand public, mais les tests donnent une autonomie estimée à environ 30 heures de lecture vidéo ou 27 heures en streaming selon les conditions.

Si l’on doit comparer les autonomies, en théorie le Galaxy S25 Ultra pourrait offrir la plus grande endurance pour les usages intensifs, grâce à sa batterie robuste et ses optimisations (mais cela dépend fortement de l’écran QHD, du taux de rafraîchissement, etc.). Le Pixel 10 est très compétitif pour un usage journalier classique. L’iPhone 17 offre une autonomie solide dans l’écosystème Apple, mais pourrait être légèrement limité dans les usages très exigeants (jeux, GPS prolongé).

Concernant les vitesses de recharge : l’iPhone 17 supporte une recharge rapide filaire et une recharge sans fil via MagSafe / Qi / Qi2 jusqu’à 25 W pour les modèles standard. Le Galaxy S25 Ultra soutient la recharge filaire rapide (Samsung annonce des puissances selon marché, souvent de l’ordre de 45 W ou plus), ainsi que la recharge sans fil classique. Pixel 10 prend en charge une recharge filaire de 29 W, et une recharge sans fil de 15 W. Il offre aussi la recharge inversée (reverse wireless), permettant de charger des accessoires comme des écouteurs, selon les modalités logicielles.