Black Friday : le grand jour continu, voici les promos smartphones les plus intéressantes pour vous ce week-end !

Le design des trois smartphones diffère nettement. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G adopte des profils plats, avec ses capteurs photo alignés sur une plaque arrière assortie à la couleur du châssis. Disponible en noir, violet et bleu, il est relativement léger (187 g) et fin (8 mm). Avec des dimensions de 161,2 x 74,24 mm, il reste compact pour sa catégorie.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se démarque par son cadre en titane et un style minimaliste : ses capteurs photo, au nombre de quatre, semblent simplement posés sur la coque arrière. Il est disponible en noir, gris, violet et ambre. Plus imposant (162,3 x 79 mm pour 232 g), il est également plus épais (8,6 mm), mais son cadre lui confère une solidité accrue.

L’iPhone 16 mise sur un design classique avec ses capteurs photo insérés dans un carré en haut à gauche du dos de l’appareil. Sa palette de couleurs comprend le noir, le blanc, le rose, le vert et le bleu. Légèrement plus petit (147,6 x 71,6 mm) et léger (170 g), il est aussi le plus fin (7,8 mm).

Concernant l’étanchéité, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 16 affichent une certification IP68, offrant une protection maximale contre l’eau et la poussière. En revanche, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se limite à une certification IP54, protégeant uniquement contre les éclaboussures et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Galaxy S24 Ultra domine avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM. Il est suivi de l’iPhone 16, équipé de l’Apple A18 et de 8 Go de RAM, tandis que le Redmi Note 13 Pro 5G et son Snapdragon 7s Gen 2 complètent le classement, bien qu'il propose jusqu'à 12 Go de RAM dans certaines configurations. Aucun des modèles ne permet d'étendre leur stockage avec une carte micro SD, un facteur à considérer.

Pour les écrans, le Galaxy S24 Ultra se démarque encore une fois avec son panneau AMOLED de 6,8 pouces, sa résolution impressionnante de 1440x3120 pixels et une luminosité maximale de 2600 cd/m². L’iPhone 16 suit avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, une définition de 1179x2556 pixels et une luminosité de 2000 cd/m². Le Redmi Note 13 Pro 5G offre un écran AMOLED de 6,67 pouces, une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une définition de 1220x2712 pixels. Tous les écrans supportent le HDR10+, mais seuls ceux du Redmi Note 13 Pro 5G et de l’iPhone 16 intègrent Dolby Vision.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S24 Ultra est sans conteste le roi de la photographie avec ses quatre capteurs, incluant un principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs (50 mégapixels avec zoom optique 5x et 10 mégapixels avec zoom optique 3x). À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels assure des portraits nets. L’iPhone 16 mise sur une configuration plus simple mais efficace : un capteur principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et un selfie de 12 mégapixels. Enfin, le Redmi Note 13 Pro 5G propose un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, et un selfie de 16 mégapixels.

Côté connectivité, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 16 se démarquent par leur prise en charge du Wi-Fi 7 et 6E respectivement. Tous trois intègrent la NFC et le Bluetooth (5.2 pour le Redmi, 5.3 pour les autres). Seul le Redmi Note 13 Pro 5G maintient une prise jack et un émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, le Redmi Note 13 Pro 5G affiche la batterie la plus généreuse avec 5100 mAh, suivie par le Galaxy S24 Ultra (5000 mAh) et l’iPhone 16 (3274 mAh). Concernant la recharge, le Redmi prend l’avantage avec une charge rapide de 67 W, contre 45 W pour le Galaxy et 30 W pour l’iPhone. Seuls le Galaxy et l’iPhone offrent la recharge sans fil, avec des puissances respectives de 10 W et 25 W.