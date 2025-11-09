Black November : Les meilleurs smartphones pour la photo en novembre 2025

En matière de design, chacun des trois smartphones adopte une approche distincte et soignée. Le Xiaomi 15T Pro présente sur sa face arrière une large îlot pour les objectifs, tous regroupés sous un même bloc plutôt que chacun sortant individuellement ; il opte pour un profil plat de l’écran, sans courbure latérale. Il est proposé en couleurs Noir, Gris et Mocha Gold. Le poids indiqué est d’environ 210 grammes et les dimensions de 162,7 x 77,9 x 8,0 mm environ. Il est certifié IP68.

Le Google Pixel 9 Pro adopte lui aussi un design soigné avec des matériaux haut de gamme : verre à l’avant et à l’arrière, avec châssis en aluminium, et les capteurs à l’arrière répartis dans un bloc rectangulaire plutôt discret. Son profil est également plat. Il est disponible en couleurs Obsidian, Porcelain, Hazel et Rose Quartz. Il affiche un poids d’environ 199 grammes pour une taille d’environ 152,8 x 72,0 x 8,5 mm. Concernant l’étanchéité, ce modèle dispose d’une certification IP68 (ce qui signifie protection contre la poussière et l’eau, jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

Quant à l’iPhone 17 Pro, son design change par rapport aux générations antérieures avec un châssis désormais en aluminium de qualité et un dos en verre, et l’arrière accueille un « plateau » large qui traverse la largeur de l’appareil pour accueillir les trois capteurs. Le profil est également plat. Il est proposé en couleurs Cosmic Orange, Deep Blue et Silver. Les dimensions sont environ 150 mm de hauteur pour 71,9 mm de largeur et une épaisseur d’environ 8,75 mm ; le poids est d’environ 204‑206 grammes. Il bénéficie d’une certification IP68, ce qui renforce sa résistance à l’eau et à la poussière.

En comparant les trois modèles, on relève que le plus petit en format est l’iPhone 17 Pro tandis que le plus grand est le Xiaomi 15T Pro. En ce qui concerne le poids, le Pixel 9 Pro est le plus léger, puis l’iPhone puis le Xiaomi étant le plus lourd. Pour l’étanchéité, l’iPhone 17 Pro et le Pixel 9 Pro affichent explicitement une protection IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance, le Xiaomi 15T Pro embarque un processeur MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm, accompagné de 12 Go de mémoire vive et de versions de stockage allant de 256 Go à 1 To. Aucune extension de stockage via carte micro‑SD n’est prévue. Le Google Pixel 9 Pro est équipé du processeur Google Tensor G4 et dispose de 16 Go de mémoire vive (dans certaines versions) et d’options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go voire 1 To. Là encore, pas de micro‑SD. L’iPhone 17 Pro est propulsé par l’Apple A19 Pro et dispose de 12 Go de mémoire vive, avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To (ou plus selon marchés). Pas non plus d’extension via micro‑SD.

Classés par ordre de puissance estimée (du plus puissant au moins puissant) : d’abord l’iPhone 17 Pro, grâce à son A19 Pro de nouvelle génération et à l’intégration logicielle/ matérielle optimisée d’Apple, puis le Xiaomi 15T Pro avec son Dimensity 9400+ très haut de gamme, puis le Pixel 9 Pro, qui reste très satisfaisant mais peut être légèrement en retrait en termes de puissance brute.

Pour l’écran, le Xiaomi 15T Pro propose une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec résolution 1280 x 2772 pixels, fréquence de rafraîchissement maximale jusqu’à 144 Hz et pic de luminosité jusqu’à 3200 cd/m². L’écran est plat. Le Pixel 9 Pro affiche un écran de 6,3 pouces LTPO OLED (ou Super Actua selon version) avec taux allant de 1 à 120 Hz (variable) et définition de 1280 x 2856 pixels. L’iPhone 17 Pro a un écran de 6,3 pouces Super Retina XDR OLED avec résolution 1206 x 2622 pixels, fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (ProMotion) et pic de luminosité de l’ordre de 3000 cd/m².

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois smartphones se distinguent. Le Xiaomi 15T Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels Light Fusion 900 avec ouverture f/1,62 et stabilisation optique, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un ultra‑grand‑angle de 12 mégapixels avec champ de vision 120 degrés. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Le Google Pixel 9 Pro propose un module arrière triple : 50 mégapixels grand‑angle, 48 mégapixels ultra‑grand‑angle, 48 mégapixels téléobjectif (5×) ; caméra avant de 42 mégapixels. L’iPhone 17 Pro opte pour une configuration homogène : trois capteurs arrière de 48 mégapixels (large, ultra‑large, téléobjectif) et une caméra frontale de 18 mégapixels.

En termes de « capacité à faire de belles photos », on place d’abord l’iPhone 17 Pro grâce à son système triple 48 mégapixels, son traitement logiciel mature et son zoom téléobjectif de qualité, ensuite le Xiaomi 15T Pro avec ses 50+50+12 mégapixels et zoom 5x, puis enfin le Pixel 9 Pro, qui reste très sérieux mais légèrement derrière sur certains usages zoom ou capteur dédié.

Concernant la connectivité : le Xiaomi 15T Pro supporte le Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0 (ou supérieur) ; le Pixel 9 Pro est également compatible Wi‑Fi 7 selon certaines indications, et l’iPhone 17 Pro supporte le Wi‑Fi 7 tri‑band. Aucun des trois n’intègre de prise audio jack 3,5 mm. Pour le lecteur d’empreintes digitales, le Xiaomi et le Pixel disposent d’un capteur sous l’écran (dans leurs versions haut de gamme Android) tandis que l’iPhone ne compte pas sur un lecteur d’empreintes mais utilise Face ID (reconnaissance faciale) pour le déverrouillage.

Qu’en est‑il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur l’autonomie, le Xiaomi 15T Pro est équipé d’une batterie de 5500 mAh et prend en charge une recharge filaire rapide à 90 W ainsi qu’une recharge sans fil à 50 W. L’iPhone 17 Pro affiche jusqu’à 33 heures de lecture vidéo et est compatible recharge rapide via USB‑C ou MagSafe (jusqu’à 50 % en 20 minutes avec adaptateur 40 W ou plus) et supporte la recharge sans fil via MagSafe/Qi2. La capacité exacte de la batterie varie selon les marchés, mais elle est d’environ 4252 mAh dans certaines versions. Le Pixel 9 Pro mentionne une capacité de batterie d’environ 4700 mAh et une recharge filaire rapide jusqu’à 27 W et sans fil jusqu’à 21 W. En comparant, le Xiaomi propose manifestement la plus grande capacité et la recharge la plus rapide parmi les trois, ce qui lui donne un avantage pour autonomie et rapidité de recharge. Toutefois, l’optimisation logicielle de l’iPhone peut lui permettre une autonomie comparable malgré une batterie potentiellement plus modeste. Le Pixel reste très correct mais légèrement en retrait sur la vitesse de recharge et la capacité. Bien entendu, l’autonomie dépend fortement de votre usage : jeux, vidéo, photo, 5G, etc.