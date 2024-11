Ce sont les meilleurs smartphones reconditionnés du moment et ils le sont en France !

Un acteur clé du reconditionné : Certideal

Certideal est une société française spécialisée dans le reconditionnement de smartphones et autres appareils électroniques. Créée en 2015, l’entreprise se concentre sur la sélection, la vérification, et la remise à neuf de téléphones de grandes marques afin de les rendre disponibles à un coût avantageux tout en garantissant des standards de qualité élevés. Ses activités se déroulent en France, où elle dispose de ses centres de tests et de contrôles, et elle collabore avec des experts pour assurer une durabilité optimale des produits reconditionnés qu’elle propose. Certideal s’engage par ailleurs sur des critères de traçabilité et de transparence.

Design et dimensions : élégance et sobriété des smartphones reconditionnés sélectionnés

L’iPhone 13 Pro se distingue par un design élégant avec ses profils plats et ses trois capteurs photo intégrés dans un module carré au dos, positionné en haut à gauche. Disponible en vert, graphite, doré et bleu, il affiche des dimensions de 146,7 mm de hauteur et 204 grammes, ce qui en fait un smartphone de taille modérée mais assez dense.

Le Samsung Galaxy S24 adopte un style minimaliste, avec des capteurs photo disposés individuellement sans module proéminent sur la coque arrière. Ce modèle compact de 147 mm de hauteur et 167 grammes est plus léger que l’iPhone 13 Pro, et ses coloris noir, argent, indigo (violet) et crème ajoutent une touche de modernité.

L’iPhone 14 présente un design similaire à l’iPhone 13 Pro, mais avec un module photo à deux capteurs et des profils également plats. Ses 146,6 mm de hauteur et 172 grammes en font le modèle le plus léger des trois. Proposé en noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune, il offre un large choix de couleurs pour s’adapter aux préférences des utilisateurs.

Les trois smartphones bénéficient de la certification IP68, garantissant une étanchéité accrue, un atout pour les utilisateurs soucieux de la résistance de leur appareil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du côté de la puissance, le Samsung Galaxy S24 domine avec son processeur Exynos 2400, couplé à 8 Go de RAM, ce qui en fait le modèle le plus performant des trois pour les applications gourmandes en ressources. Viennent ensuite les iPhone 13 Pro et iPhone 14, tous deux équipés de la puce Apple A15 et de 6 Go de RAM. Cette puce reste rapide et réactive, bien qu’un peu en retrait comparée à l’Exynos 2400 pour les usages les plus exigeants. Aucune des trois options ne propose d’extension de stockage par carte micro SD, mais des configurations de 128 Go à 512 Go sont disponibles selon les modèles et besoins de chacun.

En matière d’écran, le Samsung Galaxy S24 s’impose à nouveau avec une dalle AMOLED de 6,2 pouces, une luminosité maximale de 2600 cd/m² et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, offrant une expérience visuelle optimale. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 disposent chacun d’un écran AMOLED de 6,1 pouces, mais avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, moins fluide que celui du Galaxy S24. En termes de qualité d’affichage et de luminosité, le Samsung Galaxy S24 est le plus performant, suivi de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 14, identiques en termes de caractéristiques visuelles.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 13 Pro est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels, dont un stabilisé optiquement pour les photos standard, un téléobjectif avec zoom optique 3x, et un ultra grand-angle. Ce modèle s’avère performant pour la photographie, notamment en basse lumière. L’iPhone 14 se dote de deux capteurs de 12 mégapixels, l’un stabilisé et l’autre avec zoom optique 2x, offrant également une bonne qualité d’image mais avec moins de polyvalence que l’iPhone 13 Pro.

Le Samsung Galaxy S24 surpasse légèrement ses concurrents grâce à un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, proposant ainsi des photos de grande résolution et de nombreux modes de prise de vue.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, disposent de la NFC pour les paiements sans contact et du Wi-Fi 6 pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14, tandis que le Galaxy S24 est doté de la version plus récente Wi-Fi 6E. Le Bluetooth est en version 5.3 pour le Galaxy S24, contre la version 5.0 pour les deux iPhones. Les iPhone 13 Pro et iPhone 14 utilisent la reconnaissance faciale pour le déverrouillage, tandis que le Samsung Galaxy S24 propose un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Autonomie et recharge : quelle endurance ?

L’autonomie est un autre critère crucial pour ces smartphones reconditionnés. Avec une batterie de 4000 mAh, le Samsung Galaxy S24 est le mieux équipé pour tenir une journée complète d’utilisation. Il prend en charge une charge rapide de 25 watts, ainsi que la charge sans fil à 10 watts et la charge inversée pour d’autres appareils.

Les iPhone 13 Pro et iPhone 14 disposent de batteries légèrement inférieures, avec respectivement 3095 mAh et 3279 mAh. Ils prennent en charge une charge rapide à 15 watts et 20 watts, et offrent également la charge sans fil. Aucun des iPhones ne propose de charge inversée.