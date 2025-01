Pour profiter des soldes, ces smartphones aux aires futuristes sont de véritables pépites de performances et pourtant vous ne les connaissez probablement pas

En matière de design, les deux smartphones présentent des approches distinctes. Le Red Magic 10 Pro affiche un look monolithique rectangulaire, accentué par des profils très plats et des zones dédiées aux gâchettes pour les jeux vidéo. Sa particularité réside dans son dos semi-transparent, agrémenté de LED multicouleurs sur le ventilateur intégré, offrant un effet visuel unique. Les capteurs photo y sont parfaitement intégrés sans dépassement, ce qui est unique sur le marché actuel. Ce modèle est disponible en noir, blanc et transparent.

Le Asus ROG Phone 9, quant à lui, adopte un design plus sobre mais non moins raffiné. Les capteurs photo sont regroupés dans un bloc qui dépasse légèrement sur la partie supérieure arrière. Le téléphone arbore un coin raboté avec une ligne rouge, apportant une touche sportive à l’ensemble. Le dos en aluminium bénéficie d’un traitement anti-traces de doigts et d’un toucher agréable. Il est proposé en noir et blanc.

En termes de dimensions, le ROG Phone 9 est légèrement plus grand (163,8 mm contre 163,4 mm) et plus large (76,8 mm contre 76,1 mm) que le Red Magic 10 Pro. Cependant, c’est ce dernier qui est le plus lourd, avec 229 grammes contre 227 grammes pour son concurrent.

Côté robustesse, seul le ROG Phone 9 bénéficie d’une certification d’étanchéité, avec une norme IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Le Red Magic 10 Pro, bien que sophistiqué, n’offre pas cette certification.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, les deux smartphones sont équipés du même processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances haut de gamme. Cependant, le Red Magic 10 Pro se distingue grâce à son système de refroidissement avancé ICE X, qui utilise du métal liquide et un ventilateur tournant jusqu’à 23 000 tours par minute. Cette technologie permet de maintenir des performances optimales, notamment lors des sessions de gaming intensives. Le Asus ROG Phone 9, bien qu’efficace, ne propose pas de système de refroidissement aussi avancé. Toutefois, Asus propose un accessoire, l’AeroActive Cooler Pro qui permet non seulement de refroidir l’appareil grâce à un ventilateur mais qui dispose également de touches supplémentaires et d’un woofer pour optimiser le son.

Pour la mémoire vive, les deux modèles offrent 16 Go de RAM, mais le Red Magic 10 Pro peut ajouter jusqu’à 12 Go supplémentaires en mode virtuel, augmentant sa polyvalence dans les tâches multitâches. En termes de stockage, chacun dispose de 512 Go, sans possibilité d’extension via micro SD.

En comparant la puissance brute, le Red Magic 10 Pro prend l’avantage grâce à ses capacités de refroidissement et de RAM virtuelle. Le ROG Phone 9 reste néanmoins un appareil plus performant, surtout pour les jeux vidéo grâce à son taux d’échantillonnage tactile exceptionnel de 720 Hz.

Sur le plan de l’affichage, le Red Magic 10 Pro offre un écran AMOLED de 6,85 pouces avec une définition de 1216 x 2688 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 2000 cd/m². Sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz garantit une fluidité remarquable. Le ROG Phone 9, également équipé d’un écran AMOLED, propose une taille légèrement inférieure de 6,78 pouces, une définition de 1080 x 2400 pixels et un pic de luminosité supérieur, atteignant 2500 cd/m². Sa fréquence de rafraîchissement standard est de 120 Hz, mais elle peut monter à 185 Hz pour les jeux.

Pour la luminosité et les fonctionnalités adaptées aux gamers, le ROG Phone 9 s’impose comme une référence.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le ROG Phone 9 se distingue par sa polyvalence. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé mécaniquement sur 6 axes, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur selfie, également de 32 mégapixels, assure des clichés détaillés.

Le Red Magic 10 Pro, pour sa part, intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur selfie de 16 mégapixels, dissimulé sous l’écran, garantit une expérience immersive sans obstruction visuelle.

Pour les amateurs de photo, le ROG Phone 9 est en tête grâce à son téléobjectif et à son système de stabilisation avancé, idéaux pour des prises de vue variées. Le Red Magic 10 Pro, bien que moins versatile, offre un design innovant avec son capteur à selfie intégré sous l’écran.

Côté connectivité, le ROG Phone 9 bénéficie de la dernière norme Wi-Fi 7, tandis que le Red Magic 10 Pro se limite au Wi-Fi 6 triple bande. Les deux appareils sont compatibles NFC et Bluetooth 5.4 et disposent d’une prise jack. Le Red Magic 10 Pro inclut un émetteur infrarouge, absent sur le modèle Asus. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour les deux smartphones, offrant rapidité et praticité.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Red Magic 10 Pro prend l’avantage grâce à une batterie massive de 7050 mAh, surpassant les 5800 mAh du ROG Phone 9 . Cette capacité lui permet de tenir plus longtemps, bien que la durée réelle varie selon les usages. Pour la recharge, le Red Magic 10 Pro supporte une puissance de 100 W, assurant une charge rapide, tandis que le ROG Phone 9 se limite à 65 W. Cependant, ce dernier se démarque par sa compatibilité avec la charge sans fil de 15 W et la charge inversée de 10 W, absentes sur le modèle Nubia.

Le Red Magic 10 Pro s’adresse aux utilisateurs ayant un budget limité, cherchant une puissance brute et un design innovant, notamment grâce à son système de refroidissement avancé et son écran immersif. Le ROG Phone 9, avec ses fonctionnalités gaming et sa polyvalence photographique, séduira les amateurs de jeux et de photographie.