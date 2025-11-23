Ces smartphones captent mieux le réseau 4G et 5G que les autres en zones difficiles

En matière de design, les trois modèles présentent des orientations esthétiques différentes. L’iPhone 17 adopte un format au profil plat, avec un cadre en aluminium et un dos en verre teinté dans la masse. Les capteurs photo sont intégrés dans un module assez peu proéminent, aligné sur la partie supérieure, sans extravagance. Ce modèle se décline en plusieurs teintes : noir, blanc, bleu clair, vert sauge et lavande.

Le Xiaomi 15T mise sur un profil légèrement arrondi, une silhouette fine et un module photo plus visible, positionné sur la gauche. Il est proposé en noir, gris et or rose.

Le Galaxy S25 affiche un design plat, particulièrement compact et léger, avec des lignes épurées et des capteurs photo arrière alignés de manière verticale et séparés les uns des autres, dans un agencement caractéristique de la marque. Les couleurs disponibles incluent le noir, le bleu clair, le bleu nuit, le gris, le vert d’eau, avec des variantes selon les marchés comme le corail ou l’or rose.

En termes de gabarit, le Galaxy S25 est le plus petit des trois, avec des dimensions réduites qui favorisent la prise en main. Il est aussi le plus léger, ce qui peut représenter un avantage non négligeable au quotidien. À l’inverse, le Xiaomi 15T est le plus grand et le plus lourd. L’iPhone 17, quant à lui, se place entre les deux, avec un équilibre entre compacité et confort d’affichage.

S’agissant de la résistance à l’eau et à la poussière, l’iPhone 17, le Galaxy S25 et le Xiaomi 15T sont tous trois certifiés IP68, ce qui garantit une étanchéité en immersion temporaire et une bonne protection contre la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du point de vue de la puissance, chaque smartphone repose sur une puce récente mais de gamme et d’architecture différentes. L’iPhone 17 est équipé du processeur Apple A19, une puce maison gravée en 3 nanomètres, couplée à 8 Go de mémoire vive. Le Galaxy S25 embarque le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, également gravé en 3 nanomètres, avec 12 Go de mémoire vive.

Le Xiaomi 15T, de son côté, repose sur le processeur Dimensity 8400‑Ultra signé MediaTek, et dispose également de 12 Go de RAM.

Concernant le stockage interne, chacun des trois modèles propose des configurations généreuses, souvent comprises entre 256 et 512 Go selon les versions, mais aucun ne permet l’extension de mémoire via carte microSD.

C’est une tendance de plus en plus courante dans le segment haut de gamme, où les constructeurs privilégient la compacité et la performance du stockage interne.

En termes de hiérarchie de puissance brute, le Galaxy S25 se place en tête pour les tâches mono-cœur grâce à son processeur haut de gamme optimisé pour les performances, suivi de près par l’iPhone 17 qui prend l’avantage sur les tâches multi-cœur et dont la puce maison offre une excellente gestion des ressources et une grande efficacité énergétique.

Le Xiaomi 15T, malgré ses 12 Go de RAM, se situe légèrement en retrait, en raison d’une puce moins puissante que celles de ses concurrents directs.

Côté écran, les différences sont également significatives. L’iPhone 17 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz, et une luminosité maximale très élevée, idéale pour une lisibilité optimale en extérieur. Le Xiaomi 15T propose une dalle AMOLED de 6,83 pouces, avec une fréquence de 120 Hz également, ce qui en fait le plus grand écran des trois, particulièrement adapté à la consultation de contenus multimédias.

Le Galaxy S25, enfin, mise sur une dalle AMOLED de 6,2 pouces, avec une technologie LTPO permettant une adaptation dynamique de la fréquence de rafraîchissement, tout en conservant une luminosité très satisfaisante.

En matière de qualité d’affichage, le Xiaomi 15T l’emporte en ce qui concerne la taille, offrant une immersion visuelle plus marquée. L’iPhone 17 séduit par la qualité de sa dalle et sa forte luminosité, tandis que le Galaxy S25 se distingue par sa compacité et sa technologie d’affichage de dernière génération. Tous les écrans sont plats, sans bord incurvé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques diffèrent sensiblement d’un modèle à l’autre. L’iPhone 17 dispose de deux capteurs arrière de 48 mégapixels, l’un dédié aux prises de vue classiques, l’autre au grand angle. Le capteur frontal atteint 18 mégapixels. Cette configuration privilégie la simplicité et la fiabilité, avec une forte optimisation logicielle. Le Xiaomi 15T mise sur une configuration plus ambitieuse, avec trois capteurs à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle également de 50 mégapixels, et un troisième capteur de 12 mégapixels destiné soit au zoom optique soit à la gestion de la profondeur selon les versions.

Le Galaxy S25, enfin, propose une configuration équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique. Il est accompagné d’un capteur selfie de 12 mégapixels.

Du côté de la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G, y compris sur les bandes les plus exigeantes. Le Galaxy S25 intègre la dernière norme Wi-Fi 7, le Xiaomi 15T bénéficie d’une architecture d’antenne optimisée et d’un traitement de signal avancé, tandis que l’iPhone 17 repose sur un modem de dernière génération pour une couverture réseau particulièrement étendue, y compris dans les zones difficiles.

Aucun des trois ne dispose d’une prise jack audio.

Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur le Galaxy S25, ce qui est aussi le cas pour le Xiaomi 15T, tandis que l’iPhone 17 mise exclusivement sur la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère déterminant, notamment pour ceux qui se trouvent régulièrement dans des zones où le signal est faible, ce qui sollicite davantage la batterie. Le Xiaomi 15T se distingue ici avec une batterie d’une capacité de 5500 mAh, la plus élevée des trois modèles comparés. Le Galaxy S25 embarque une batterie de 4000 mAh dans sa version de base, tandis que l’iPhone 17 dispose d’une batterie avoisinant les 3700 mAh.

En théorie, le Xiaomi 15T pourrait donc offrir la plus grande autonomie, mais il convient de rappeler que cette donnée varie fortement selon les usages, notamment en fonction de l’usage du réseau et de la luminosité de l’écran.

En ce qui concerne la recharge, le Xiaomi 15T prend également l’avantage grâce à une charge rapide filaire de 67 watts, ce qui permet de regagner rapidement un niveau suffisant pour une journée complète d’utilisation. Le Galaxy S25 propose une recharge filaire de 25 watts et une recharge sans fil jusqu’à 15 watts.

L’iPhone 17, de son côté, propose une recharge via câble USB‑C, compatible avec des puissances de charge supérieures à 20 watts, et prend en charge la recharge sans fil via MagSafe, également à 15 watts.

