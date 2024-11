Ces trois haut de gammes chinois à suivre pendant les promos du mois de novembre

Côté design, chaque modèle affiche une esthétique unique. Le OnePlus 12 se distingue par ses capteurs photo intégrés dans un cercle métallique situé dans le coin supérieur gauche au dos, une configuration élégante qui s’associe à un châssis en aluminium et un dos en verre. Ce modèle est disponible en vert et noir, avec un profil arrondi. Il est certifié IP65, offrant une protection limitée contre les éclaboussures.

Le Honor 200 Pro, quant à lui, propose une approche plus sophistiquée : ses capteurs photo sont alignés dans un ovale aux bords chromés, pour une allure moderne. Sa version blanche, avec un effet marbré et un revêtement antitrace, ajoute une touche de raffinement. Ce smartphone est disponible en noir, blanc et cyan (exclusivement en ligne). Il partage également une certification IP65.

Enfin, le Xiaomi 14 mise sur une organisation plus compacte de ses capteurs photo, regroupés dans une plaque carrée noire. Ce modèle arbore un dos en verre disponible en noir, blanc ou vert, et bénéficie d’une certification IP68, assurant une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

En termes de dimensions, le Xiaomi 14 est le plus compact (152,8 x 71,5 x 8,2 mm) et le plus léger (193 g), tandis que le OnePlus 12 est le plus grand (164,3 mm) et le plus lourd (220 g). Le Honor 200 Pro se situe entre les deux, avec 199 g.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le OnePlus 12 est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 ou 16 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension. Le Honor 200 Pro, quant à lui, intègre un Snapdragon 8s Gen 3 et offre une combinaison inédite : 12 Go de RAM associée à 12 Go supplémentaires virtuelles, pour un total impressionnant de 24 Go. Ce modèle propose un stockage généreux de 512 Go, également non extensible. Enfin, le Xiaomi 14 partage le même processeur Snapdragon 8 Gen 3 que le OnePlus 12, avec 12 Go de RAM et un stockage interne de 256 ou 512 Go.

En termes de puissance brute, le Snapdragon 8 Gen 3 des OnePlus 12 et Xiaomi 14 surpasse légèrement le Snapdragon 8s Gen 3 du Honor 200 Pro. Cependant, le stockage étendu du Honor 200 Pro en fait une excellente option pour les utilisateurs exigeants en termes de mémoire.

Pour les écrans, le OnePlus 12 propose une dalle AMOLED de 6,82 pouces, avec une définition de 1440 x 3216 pixels, une luminosité maximale de 1600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Honor 200 Pro se distingue par son écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces (1224 x 2700 pixels), également à 120 Hz et avec une luminosité similaire. Enfin, le Xiaomi 14 offre un écran AMOLED plus compact de 6,36 pouces (1200 x 2670 pixels), mais avec un pic de luminosité record de 3000 cd/m², parfait pour une visibilité optimale en plein soleil. Tous trois bénéficient de technologies HDR avancées.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le OnePlus 12 s’équipe d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels complète le dispositif. Le Honor 200 Pro mise sur un capteur principal de 50 mégapixels avec des technologies Harcourt pour des portraits artistiques, accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels et d’un capteur macro/ultra grand-angle de 12 mégapixels. Son capteur selfie de 50 mégapixels inclut un capteur 3D pour la reconnaissance faciale. Enfin, le Xiaomi 14 bénéficie d’une optimisation Leica : un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom 3,2x) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un capteur selfie de 32 mégapixels.

Pour la connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi de pointe (Wi-Fi 7 pour le Xiaomi 14 et OnePlus 12, Wi-Fi 6 pour le Honor), le NFC et Bluetooth 5.3 ou supérieur. Aucun n’intègre de prise jack, mais tous disposent d’un émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes sont placés sous l’écran pour une utilisation pratique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le OnePlus 12 possède une batterie de 5400 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Le Honor 200 Pro, avec une batterie légèrement inférieure de 5200 mAh, excelle avec une charge sans fil plus rapide à 66 W, bien que sa charge filaire reste similaire à 100 W. Le Xiaomi 14, avec une batterie plus petite de 4610 mAh, supporte une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W.

En termes d’autonomie, le OnePlus 12 semble prometteur grâce à sa capacité de batterie plus élevée, mais le Honor 200 Pro se distingue par sa rapidité de recharge, surtout sans fil.